Telefe cambia de horario a MasterChef Celebrity: cuándo sale y cómo sigue
La llega de Gran Hermano Generación Dorada modifica la grilla televisiva de Telefe, y el reality culinario vuelve a modificar su horario.
Tras el mediático debut de Gran Hermano Generación Dorada el pasado lunes, la grilla de Telefe se reacomoda para sostener el encendido nocturno. El desembarco del reality conducido por Santiago del Moro desplazó a MasterChef Celebrity de su horario central, obligando al ciclo de cocina a mudarse a la franja de las 21:30 horas, donde servirá de antesala a la nueva gala de la casa más famosa del país.
La competencia culinaria que lidera Wanda Nara atraviesa su recta final con máxima tensión. Luego de la gala del lunes, que marcó la despedida de Andy Chango al no lograr convencer al jurado, este martes los famosos deberán enfrentarse a un exigente "desafío de sushi".
Bajo la mirada de Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular, los participantes tendrán apenas 45 minutos (hasta las 22:15) para demostrar su destreza técnica antes de cederle el paso al despliegue multiplataforma de Gran Hermano.
Esta nueva estructura horaria busca capitalizar el flujo de audiencia en una semana clave para el canal. Mientras que MasterChef aporta el rigor de la competencia gastronómica, la producción de GH espera que la llegada de nuevos integrantes este martes logre superar los picos de 16 puntos obtenidos en el debut.
Para los seguidores de la cocina, la cita es puntual a las 21:30, en una transición que promete no dar respiro al control remoto en este febrero de 2026.
A qué hora y cómo ver en vivo MasterChef Celebrity
La nueva emisión de MasterChef Celebrity se podrá ver este martes, desde las 21,30 horas bajo la conducción de Wanda Nara, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
