Estalló la guerra entre Cazzu y Rauw Alejandro tras la nueva canción que menciona a Christian Nodal: qué pasó

cazzu nodal

El descargo de Cazzu contra Rauw Alejandro y otros hombres del medio musical

En las vidas de personas como yo todo es así. Algo sucede por fuera, que es lo que ustedes pueden ver. Y otras cosas pasan aquí adentro. Dentro de una, dentro de casa, dentro de la propia cabeza.

Así es como yo quisiera explicarles esto; Imaginen una perfecta separación de pantalla donde a la izquierda la realidad que no alcanzan a ver y a la derecha la exposición y todo lo que se hace para el afuera. Yo concilio constantemente conmigo misma para acortar esa brecha que divide una cosa de la otra, la de Cazzu con Julieta. Me digo “no hay división” pero la hay, es necesaria, es imposible que no.

Hoy, la obra se llama: “La legendaria camaradería entre varones”. Un tema del cual podría hacer una tesis. En este mundo, en este género son, la mayoría, gente que negocia la hipocresía y lentamente se les va achicando la capacidad de ser sensibles porque el yo, los carcome. Pocas veces se atreven a decirse verdades entre ellos o siquiera a ellos mismos y por eso, algunos no se creen ni el propio latido del corazón.

“El chisme vende más que el arte” twittea uno, como si copiara y pegara el primer pensamiento que tuve. Lo dice como si no fuese exactamente lo que hicieron y como si él no fuese parte, se percibe outsider. No lo dijo él, por eso es inocente. He aquí el primero de los efectos de la camaradería masculina “voy a pararme a tu lado y a observarte cometer el crimen sin decir nada, total no será mi crimen”. La tibieza, un gran enemigo del bien.

El segundo en cuestión se sostiene en su postura porque algunos se saben macabros, aunque me haya dado un abrazo, él acepta lo que es. El tercero o el cuarto (no sé cuántos tuvieron que ser para construir tan olvidable pieza) hacen silencio. A este tipo de varones les encanta el silencio.

Yo por mi parte me los imagino en un estudio de Miami que cuesta de 2 mil o 3 mil dólares la hora celebrándose la frase más infradotada de virtud mientras vociferan “¡PALO! ¡PALO!” y me viene una carcajada. Pero hay otro tipo de hombres, a este le llamo HOMBRE que me dice “¿alguien te habló? Esto está mal” y se pone en acción. He sabido escoger amigos, me alivia.

Hubo un romántico momento donde parecía que todos soñábamos lo mismo, hasta que nos desencontramos. Perdimos soldados en el frondoso sendero de la fama y el poder, en el pozo del ego. Pero los que siguen, son de hierro, son de oro.

Aquella intimidad que les cuento pasa por dentro, a la izquierda de la pantalla. Mientras por la derecha, cortas publicaciones inconexas de tontos queriendo zafar del despertar del pueblo, de la revolución de las mujeres. Van fingiendo no comprender por qué “tan ardida ella”, “tan resentida la tonta” pero todos los ven, la línea divisoria de derecha e izquierda se va desdibujando y finalmente los descubren in fraganti en su pecado.

Pero para los que aún no despiertan, pensemos juntos lo que me arde… ¿Una separación? ¿Un engaño? ¡Vamos! No soy tan básica. Básicos son los camaradas que por encima de la empatía eligen la reivindicación. Un hombre con alma enamorada no es el problema, el problema real se llama Crónica de un abandono. Y no, no es a mi a quien han abandonado. ¿Me sigue o no me sigue?

Primero madre, después la dueña de unos ovarios enormes que se hinchan y escupen sangre. Después la de ese título que les gusta ponerme y por último… Julieta. La chica con convicciones e ideales que bien conocen. “Se hace la víctima” ¿Víctima yo? ¿Ustedes me vieron? ¿Vieron mi cuerpo sexualizado y mis tatuajes bélicos? ¿Vieron lo que soy? ¿Lo que digo, lo que canto?… Nunca podría ser una perfecta víctima, ni aunque lo fuera. Para el estándar del patriarcado, yo debería haber ardido hace un buen rato.

La verdadera víctima tiene una cara regordeta y una piel tersa como un pancito amasado por Dios. Es muy corto el tiempo para las preguntas que hace, pero yo estoy preparada, o es lo que quiero pensar. Le contesto con la verdad mientras sonrió ¡y mucho! Lo hago porque somos felices. La felicidad a pesar de… “¿nunca me vas a dejar?” un lenguaje que se funda, la voz de un ángel. Ella entiende más que mil raperos inútiles lo que está pasando. La sangre se me sube a la cabeza, me hierve.

Pienso en beef y en tiradera. Personas tomándose tiempo de producir, pagar, “escribir” barras o estrofas para convertirlas en descargos, lo mismo que hacían estos dos antes de decidir volver al peneamor que los une.

Imagínense que a pesar de la pulla y el eufemismo recibido yo todavía les tengo piedad… Julieta le dice a Cazzu o Cazzu le dije a Julieta “No sería justo, les llevas demasiada ventaja”.

