Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Boca vs. Gimnasia de Chivilcoy

Entre las novedades más salientes figura el debut desde el inicio de Adam Bareiro, el delantero paraguayo incorporado en los últimos días y que tendrá sus primeros minutos oficiales con la camiseta xeneize. Una de las ausencias que más llamó la atención es la de Edinson Cavani. Tras la llegada de Bareiro, el cuerpo técnico optó por preservar al uruguayo, que no viajará a Salta.