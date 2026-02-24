Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Boca vs. Gimnasia de Chivilcoy
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Boca vs. Gimnasia de Chivilcoy por la Copa Argentina 2026.
Por los 32avos. de final de la Copa Argentina 2026, Boca pone primera este martes ante Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy desde las 21:15 en el Estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, con arbitraje de Facundo Tello.
El conjunto azul y oro llega a este compromiso en medio de un inicio irregular en el Torneo Apertura, donde ocupa el noveno puesto y, tras seis fechas, se encuentra fuera de los lugares de clasificación. El reciente empate frente a Racing en La Bombonera dejó sensaciones encontradas y volvió a poner bajo la lupa el proceso encabezado por Claudio Úbeda.
El entrenador decidió apostar por una alineación alternativa, con varios futbolistas que habitualmente no son titulares. La intención es rotar piezas, administrar cargas y, al mismo tiempo, fomentar la competencia interna dentro de un plantel que afronta un calendario exigente.
Entre las novedades más salientes figura el debut desde el inicio de Adam Bareiro, el delantero paraguayo incorporado en los últimos días y que tendrá sus primeros minutos oficiales con la camiseta xeneize. Una de las ausencias que más llamó la atención es la de Edinson Cavani. Tras la llegada de Bareiro, el cuerpo técnico optó por preservar al uruguayo, que no viajará a Salta.
Del otro lado, Gimnasia de Chivilcoy afronta el desafío con entusiasmo y sin presión. El conjunto que milita en el Federal A no disputa un partido oficial desde mediados de noviembre, pero intentará compensar la diferencia de jerarquía con orden táctico, intensidad y concentración.
Formaciones de Boca vs. Gimnasia de Chivilcoy por la Copa Argentina 2026
- Boca: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Milton Delgado, Williams Alarcón; Ángel Romero, Adam Bareiro y Lucas Janson. DT: Claudio Úbeda.
- Gimnasia de Chivilcoy: Aún no jugó en 2026 y no hay indicios de cuál será la posible alineación.
Cómo ver en vivo Boca vs. Gimnasia de Chivilcoy
La televisación estará a cargo de TyC Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
