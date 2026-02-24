Boca vs. Gimnasia de Chivilcoy, por la Copa Argentina 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Para el Xeneize, evitar sobresaltos y sellar el pase a la siguiente ronda es una obligación. Para el equipo bonaerense, en cambio, el encuentro representa la chance de medirse ante uno de los gigantes del país y soñar con una hazaña en el torneo más federal del fútbol argentino.

Adam Bareiro, en su debut, abrió el marcador para el Xeneize sobre el final del primer tiempo:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2026462024658555155?s=20&partner=&hide_thread=false ¡BOCA ABRIÓ EL MARCADOR!



A los 40', Bareiro puso el 1-0 ante #Gimnasia (CH) en los 32avos. de final de la #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/oLNSjo6FTZ — TyC Sports (@TyCSports) February 25, 2026

Boca vs. Gimnasia de Chivilcoy: probables formaciones

Boca: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Milton Delgado, Williams Alarcón; Ángel Romero, Adam Bareiro y Lucas Janson. DT: Claudio Úbeda.

Gimnasia de Chivilcoy: Aún no jugó en 2026 y no hay indicios de cuál será la posible alineación.

Boca vs. Gimnasia de Chivilcoy: otros datos

Hora: 21:15.

21:15. Estadio: Padre Martearena.

Padre Martearena. Árbitro: Facundo Tello.

Facundo Tello. TV: TyC Sports.