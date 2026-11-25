Confirmada: la formación de Boca para enfrentar a Independiente Rivadavia esta noche
Por el pase a cuartos de final del Torneo Clausura, el Xeneize -que viene de coronarse en la Copa Sudamericana- recibe a la Lepra mendocina en la Bombonera.
Boca ya tiene todo listo para volver al ruedo en el plano local. De cara al cruce de esta noche frente a Independiente Rivadavia de Mendoza, correspondiente a los octavos de final del Torneo Clausura 2026, el entrenador Rodolfo Arruabarrena confirmó la formación titular con la que buscará el pasaje a la siguiente instancia en La Bombonera.
Luego de los festejos por la obtención de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro, el cuerpo técnico optó por sostener la base habitual y realizar una única modificación en el mediocampo, con el ingreso de Tomás Belmonte en la zona central junto a Leandro Paredes y Milton Delgado.
En tanto, el frente de ataque volverá a contar con Sebastián Villa, Miguel Merentiel y el juvenil Tomás Aranda.
Confirmada: la formación de Boca para enfrentar a Independiente Rivadavia esta noche
Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Tomás Aranda. DT: Rodolfo Arruabarrena.
El encuentro comenzará a las 21:00, contará con el arbitraje de Luis Lobo Medina y será televisado por ESPN Premium.
En caso de igualdad al cabo de los 90 minutos reglamentarios, la serie se definirá mediante tiempo suplementario y, de persistir el empate, a través de tiros desde el punto penal. El ganador de esta llave se enfrentará en cuartos de final ante Gimnasia y Esgrima La Plata.
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