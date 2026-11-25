Boca ya tiene todo listo para volver al ruedo en el plano local. De cara al cruce de esta noche frente a Independiente Rivadavia de Mendoza, correspondiente a los octavos de final del Torneo Clausura 2026, el entrenador Rodolfo Arruabarrena confirmó la formación titular con la que buscará el pasaje a la siguiente instancia en La Bombonera.