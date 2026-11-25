Gimnasia, el rival de Boca en cuartos de final en caso de pasar

El Lobo se metió entre los ocho mejores después de ganarle 4-2 a Newell's en el alargue, en un partido de final escandaloso en el que volvió a quedar en el centro de la escena el arbitraje de Nicolás Ramírez. Boca terminó 2° en la fase regular y Gimnasia, 3°, así que si se da el cruce, el Xeneize será local en La Bombonera.