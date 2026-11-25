Contra quién y cuándo jugará Boca los cuartos del Clausura si le gana a Independiente Rivadavia
Si Boca le gana a la Lepra mendocina, recibirá a Gimnasia por los cuartos del Clausura, probablemente el domingo 29, antes de la final de la Copa Argentina.
Boca arranca esta noche su camino en los playoffs del Torneo Clausura 2026 y ya sabe qué le espera si avanza. Si supera a Independiente Rivadavia en La Bombonera, jugará los cuartos de final ante Gimnasia y Esgrima La Plata, en un calendario muy cargado por la final de la Copa Argentina.
El partido con la Lepra mendocina empieza a las 21, lo dirige Luis Lobo Medina y lo transmite ESPN Premium. Si terminan empatados, habrá alargue y, de persistir la igualdad, penales.
Gimnasia, el rival de Boca en cuartos de final en caso de pasar
El Lobo se metió entre los ocho mejores después de ganarle 4-2 a Newell's en el alargue, en un partido de final escandaloso en el que volvió a quedar en el centro de la escena el arbitraje de Nicolás Ramírez. Boca terminó 2° en la fase regular y Gimnasia, 3°, así que si se da el cruce, el Xeneize será local en La Bombonera.
IMPORTANTE: Boca busca seguir de fiesta: la formación de Arruabarrena para enfrentar a Independiente Rivadavia
Cuándo jugaría Boca los cuartos de final del Torneo Clausura
Los cuartos se juegan el fin de semana del 29 de noviembre. Todo indica que Boca jugaría el domingo 29, para tener más margen antes de la final de la Copa Argentina ante el Platense de Martín Palermo, el miércoles 2 de diciembre.
La agenda de Boca si sigue avanzando:
- Cuartos de final: domingo 29 de noviembre (probable), ante Gimnasia.
- Final de la Copa Argentina: miércoles 2 de diciembre, ante Platense.
- Semifinales del Clausura: fin de semana del 6 de diciembre.
- Final del Clausura: sábado 12 de diciembre, en el estadio Diego Armando Maradona de La Plata.
El equipo de Rodolfo Arruabarrena ya ganó este año el título de Liga, por la Tabla Anual, y la Copa Sudamericana. En las próximas dos semanas puede sumar dos títulos más: la Copa Argentina y el Clausura.
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