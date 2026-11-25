"La Copa del Mundo te hace inmortal y si colectás corazones te otorga una vida más. En tanto, las monedas permiten comprar camisetas y otros recursos", detalló Leiva. El desarrollador también aclaró que el juego cuenta con diferentes etapas, pero no tiene un punto final. La idea de que sea infinito está relacionada con el concepto de eternidad que atraviesa el homenaje.

"La idea es que la tecnología sirva para algo y no sólo se trate de resolver problemas", señaló. Además, remarcó que no busca apropiarse del legado del Diez, sino aportar una nueva manera de recordarlo. La iniciativa combina entretenimiento, tecnología y memoria para que las nuevas generaciones también puedan acercarse a la historia de uno de los futbolistas más importantes de todos los tiempos.