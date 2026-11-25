Crearon un videojuego gratuito para homenajear a Maradona a seis años de su muerte
La propuesta se llama "El Diego. De Fiorito a la eternidad" y está disponible desde la medianoche del 25 de noviembre.
A seis años del fallecimiento de Diego Maradona, un desarrollador rosarino encontró una manera diferente de mantener vivo su recuerdo: creó un videojuego gratuito para homenajear al ídolo argentino. La propuesta se llama "El Diego. De Fiorito a la eternidad" y podrá disfrutarse desde este miércoles 25 de noviembre.
El lanzamiento se realizará a la medianoche y estará disponible tanto desde el sitio web eldiego.ar como a través de Play Store para dispositivos Android. La iniciativa no tendrá ningún costo y está pensada para que puedan participar personas de todas las edades.
Manuel Leiva, responsable del proyecto y presidente de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo, Tecnología, Innovación y Conocimiento (Facttic), explicó que la intención es utilizar la tecnología como una herramienta para recordar a Maradona.
"Para nosotros es muy importante utilizar la tecnología como un medio para recordar el paso a la inmortalidad de quien nos impactó en la vida para rescatar esa figura del ídolo por encima del manoseo que sufrió en la última etapa de su vida", expresó en diálogo con La Capital.
Cómo es el videojuego de Diego Maradona
La propuesta tiene una estética retro, inspirada en los clásicos juegos arcade y en el conocido dinosaurio que aparece en Google cuando no hay conexión a internet. La dinámica es sencilla: los jugadores deberán avanzar, conseguir monedas y esquivar enemigos. La versión más completa estará disponible en la página web y se podrá controlar únicamente con el mouse.
"La Copa del Mundo te hace inmortal y si colectás corazones te otorga una vida más. En tanto, las monedas permiten comprar camisetas y otros recursos", detalló Leiva. El desarrollador también aclaró que el juego cuenta con diferentes etapas, pero no tiene un punto final. La idea de que sea infinito está relacionada con el concepto de eternidad que atraviesa el homenaje.
"La idea es que la tecnología sirva para algo y no sólo se trate de resolver problemas", señaló. Además, remarcó que no busca apropiarse del legado del Diez, sino aportar una nueva manera de recordarlo. La iniciativa combina entretenimiento, tecnología y memoria para que las nuevas generaciones también puedan acercarse a la historia de uno de los futbolistas más importantes de todos los tiempos.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario