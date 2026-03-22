Boca vs. Instituto, por el Torneo Apertura: horario, formaciones y TV

Tras conocer a sus rivales en la fase de grupos de la Copa Libertadores, el equipo dirigido por Claudio Úbeda llega con la necesidad de mejorar su rendimiento. Si bien viene de igualar 1 a 1 frente a Unión en un partido en el que pudo quedarse con la victoria, el funcionamiento todavía no conforma a los hinchas. Con 14 puntos, se ubica sexto en la Zona A y ocupa el 14° lugar en la tabla anual, actualmente fuera de los puestos de clasificación a las copas internacionales.