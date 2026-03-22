Boca vs. Instituto, por el Torneo Apertura: horario, formaciones y TV
Por la 12° jornada, el Xeneize recibe a la Gloria en busca de cortar la racha de cuatro empates consecutivos en su casa. Todo lo que tenés que saber del partido.
Boca recibirá este domingo desde las 20:00 a Instituto en La Bombonera, en el marco de la fecha 12 del Torneo Apertura. El Xeneize intentará volver a sumar de a tres frente a su público luego de cuatro empates consecutivos en condición de local.
Tras conocer a sus rivales en la fase de grupos de la Copa Libertadores, el equipo dirigido por Claudio Úbeda llega con la necesidad de mejorar su rendimiento. Si bien viene de igualar 1 a 1 frente a Unión en un partido en el que pudo quedarse con la victoria, el funcionamiento todavía no conforma a los hinchas. Con 14 puntos, se ubica sexto en la Zona A y ocupa el 14° lugar en la tabla anual, actualmente fuera de los puestos de clasificación a las copas internacionales.
Instituto llega con confianza tras conseguir un importante triunfo por 2 a 1 frente a Independiente, resultado que lo metió en la pelea por los puestos de clasificación a los octavos de final. El equipo dirigido por Diego Flores suma 11 puntos y se ubica en el 12° puesto de la Zona A. En caso de lograr una victoria como visitante, alcanzará la línea de Boca en la tabla de posiciones.
De todas maneras, la campaña del conjunto cordobés muestra irregularidad, con tres victorias, dos empates y cinco derrotas. Además, con 13 goles recibidos, es el segundo equipo más goleado del grupo, solo por detrás de Newell’s, que acumula 22.
Probables formaciones del encuentro entre Boca e Instituto por el Torneo Apertura
- Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Ander Herrera, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.
- Instituto: Manuel Roffo; Giuliano Cerato, Agustín Massaccesi, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón, Diego Sosa; Gastón Lodico, Gustavo Abregú, Alex Luna; Franco Jara y Jhon Córdoba. DT: Diego Flores.
Los datos de Boca vs. Instituto, por el Torneo Apertura
- Hora: 20.00.
- TV: ESPN Premium.
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
- Estadio: La Bombonera.
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