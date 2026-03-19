Boca recibió aval de CNRT para ampliar La Bombonera y avanza hacia una capacidad de 80.000

En una primera etapa, el equipo no perdería la localía en el estadio lo que significa una buena noticia. Sin embargo, cuando se avance con la demolición de la zona de palcos y la construcción de nuevas bandejas, sí podría haber modificaciones en ese sentido. De esta manera, la ampliación de La Bombonera deja de ser una idea lejana y empieza a perfilarse como una obra concreta que podría iniciarse en el corto plazo.