Boca recibió aval de CNRT para ampliar La Bombonera y avanza hacia una capacidad de 80.000
El Xeneize ya contaba con la aprobación de Ferrosur y ultima detalles para comenzar las obras lo más pronto posible: todos los detalles.
Boca dio un paso importante en su proyecto para ampliar La Bombonera. En las últimas horas, el club recibió el visto bueno de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), un permiso clave para avanzar con las obras. La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme ya había obtenido la aprobación de Ferrosur y ahora avanza en la gestión de los últimos requisitos necesarios para iniciar los trabajos.
El objetivo del Xeneize es aumentar de manera significativa la capacidad del estadio, que pasaría de 56.000 a más de 80.000 espectadores, en una de las reformas más ambiciosas de su historia. El proyecto contempla la construcción de cuatro torres exteriores con 18 ascensores, que se ubicarán sobre terrenos lindantes a las vías ferroviarias.
Esta etapa inicial será clave para el desarrollo del resto de la obra. Además, se prevé mover el campo de juego cuatro metros hacia las vías para facilitar la reconfiguración de palcos y tribunas, así como la reubicación de los bancos de suplentes.
Los permisos que le faltan a Boca para iniciar la obra en La Bombonera
Si bien el aval de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte representa un avance significativo, todavía no es la aprobación definitiva. Con este alentador panorama, Boca deberá obtener el visto bueno de otros organismos, como ADIF, ABBE y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
En una primera etapa, el equipo no perdería la localía en el estadio lo que significa una buena noticia. Sin embargo, cuando se avance con la demolición de la zona de palcos y la construcción de nuevas bandejas, sí podría haber modificaciones en ese sentido. De esta manera, la ampliación de La Bombonera deja de ser una idea lejana y empieza a perfilarse como una obra concreta que podría iniciarse en el corto plazo.
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