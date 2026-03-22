Netflix: el éxito de José Coronado que sigue siendo una de las más vistas
Llegó a la plataforma en mayo del 2025 y causó una revolución inesperada. Narra una historia de misterio, drama y ambición a lo largo de sus ocho episodios. Los detalles en la nota.
Las producciones españolas siguen ganando terreno dentro del streaming gracias a tramas cargadas de tensión y drama. En ese contexto, Legado se posiciona como una de las apuestas más fuertes de Netflix, con una historia centrada en conflictos familiares, ambición y secretos que salen a la luz a lo largo de sus ocho episodios.
Protagonizada por José Coronado, esta serie pone el foco en una disputa por una herencia que desencadena una lucha de poder intensa, convirtiéndose en uno de los títulos más comentados tras su estreno en la plataforma, allá por mayo del 2025.
De qué trata Legado
La serie gira en torno a un poderoso empresario que, tras alejarse por motivos de salud, deja su compañía en manos de sus hijos. Lo que parecía una transición temporal y tranquila se transforma en un cambio profundo dentro del negocio, marcado por decisiones arriesgadas y conflictos internos.
Al volver, se encuentra con una empresa que ya no responde a su visión y una familia dividida por ambiciones propias, lo que lo empuja a intentar retomar el mando en medio de una creciente lucha de poder. Esta atrapante historia permitió que se posicione como una de las producciones más elegidas en Netflix.
Reparto de Legado
Una de las claves que explica el éxito de esta serie dirigida por Eduardo Chapero-Jackson y Carlota Pereda, además de su atrapante narrativa, es la presentación de un elenco repleto de figuras del mundo cinematográfico. Estos son los actores principales de Legado:
- José Coronado
- Belén Cuesta
- Diego Martín
- Natalia Huarte
- María Morera
- Susi Sánchez
- Mireia Portas
- Gustavo Salmerón
- Nico Romero
Tráiler de Legado
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