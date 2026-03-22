$LIBRA: se conocieron nuevos videos del celular de Mauricio Novelli que prueban su vínculo con Javier Milei

Un mes después del Tech Forum, el evento celebrado en octubre de 2025, una funcionaria del gobierno le agradeció un regalo a Novelli. Un perfume.

“Hola Mauricio muchas gracias por el perfume no tenías que haberte molestado”

Novelli registra numerosos ingresos a la Casa de Gobierno, y la funcionaria que agradece el regalo es Alejandra Serventi, de la secretaría General de la Presidencia a cargo de Karina Milei.

Si bien los funcionarios no deben recibir regalos, esa es la regla, abogados consultados sostienen que algunas muestras de cortesía son aceptadas.

El mensaje forma parte de la pericia oficial de la causa Libra realizada en el teléfono de Novelli.