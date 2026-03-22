$LIBRA: se conocieron nuevos videos del celular de Mauricio Novelli que prueban su vínculo con Javier Milei
El portal Ámbito reveló material que devela una "unidad de negocios" entre el actual presidente y el trader previa al tuiteo de $LIBRA. Trabajaron juntos desde la pandemia.
El portal Ámbito publicó este domingo dos nuevos videos: uno del backstage de la promoción llevada a cabo en la sede de la firma de Novelli y Jeremías Walsh, Professional Trader; y el segundo, de una charla presencial (y no por zoom como se había expuesto hasta ahora) que da Milei, en plena pandemia, y con Novelli junto a él. Video que termina con ambos a los abrazos.
Los reveladores documentos audiovisuales fueron hallados en el celular de Novelli. Javier Milei durante años promocionó la empresa de Novelli en sus perfiles en las diferentes redes sociales. Por esta promoción habría recibido un ingreso regular.
Los videos que ahora publica Ámbito son de 2021 y 2022. En el primero se ven los dos intentos de Milei a la hora de realizar la promoción que ya ha sido difundida tanto en medios de comunicación como en redes sociales.
Hasta el momento se sabía que las clases que Milei dictaba para la empresa de Novelli y Walsh eran vía zoom, pero estos nuevos videos prueban que también hubo encuentros presenciales.
Caso $LIBRA: una funcionaria del Gobierno recibió un perfume como regalo de Mauricio Novelli
Por Vanesa Petrillo
Un mes después del Tech Forum, el evento celebrado en octubre de 2025, una funcionaria del gobierno le agradeció un regalo a Novelli. Un perfume.
“Hola Mauricio muchas gracias por el perfume no tenías que haberte molestado”
Novelli registra numerosos ingresos a la Casa de Gobierno, y la funcionaria que agradece el regalo es Alejandra Serventi, de la secretaría General de la Presidencia a cargo de Karina Milei.
Si bien los funcionarios no deben recibir regalos, esa es la regla, abogados consultados sostienen que algunas muestras de cortesía son aceptadas.
El mensaje forma parte de la pericia oficial de la causa Libra realizada en el teléfono de Novelli.
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