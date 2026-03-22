Milei insultó periodistas de C5N "por bancar al bruto y salvaje de Pedro Cahn"
Tras su gira por Europa, el Presidente retomó su confrontación en redes sociales con críticas a comunicadores y el tema de la pandemia, sin hacer referencias a las investigación judicial contra él y su entorno más cercano.
Javier Milei regresó a la Argentina tras su gira por Europa y, lejos de referirse a las novedades judiciales que avanzaron durante su ausencia y que lo involucran directamente, tanto a él como a su entorno, volvió a centrar su discurso en la confrontación con el periodismo.
Apenas arribado al país, el presidente utilizó su cuenta de X para cuestionar a comunicadores que vestían remeras con la imagen del infectólogo Pedro Cahn, a quienes acusó de ser "cómplices de un delito de lesa humanidad". Además sostuvo que "esa remera denota que han apoyado con toda su fuerza a la infectadura" y lanzó duras descalificaciones contra el médico, en un mensaje que volvió a poner en el centro su estrategia de confrontación discursiva.
Pedro Cahn es un médico argentino especializado en infectología y líder de la lucha contra el VIH/sida en Argentina. Es uno de los fundadores de Fundación Huésped. Ha sido presidente de la Sociedad Internacional de SIDA desde 2006 hasta 2008.
Mientras profundizaba su ofensiva contra la prensa, el jefe de Estado evitó cualquier referencia al expediente judicial conocido como $Libra, que investiga presuntas irregularidades financieras y que, según trascendió, también involucra a su hermana, Karina Milei, y al empresario Mauricio Novelli.
La causa, que tomó impulso en los tribunales federales durante su viaje, analiza posibles maniobras vinculadas a la promoción y captación de fondos a través de ese activo digital. Hasta el momento, ni Milei ni su círculo íntimo ofrecieron explicaciones sobre las sospechas que recaen sobre la cúpula del Ejecutivo en relación con a la estafa multimillonaria de la memecoin conocida como $Libra.
En este contexto, la estrategia oficial tras el regreso parece orientarse a reforzar la "batalla cultural" en el plano mediático, mientras la investigación en Comodoro Py sigue su curso sin respuestas concretas por parte del Gobierno.
CAUSA $LIBRA: se conocieron nuevos videos del celular de Mauricio Novelli que prueban su vínculo con Javier Milei
El portal Ámbito publicó este domingo dos nuevos videos: uno del backstage de la promoción llevada a cabo en la sede de la firma de Novelli y Jeremías Walsh, Professional Trader; y el segundo, de una charla presencial (y no por zoom como se había expuesto hasta ahora) que da Milei, en plena pandemia, y con Novelli junto a él. Video que termina con ambos a los abrazos.
Los reveladores documentos audiovisuales fueron hallados en el celular de Novelli. Javier Milei durante años promocionó la empresa de Novelli en sus perfiles en las diferentes redes sociales. Por esta promoción habría recibido un ingreso regular.
Los videos que ahora publica Ámbito son de 2021 y 2022. En el primero se ven los dos intentos de Milei a la hora de realizar la promoción que ya ha sido difundida tanto en medios de comunicación como en redes sociales.
Hasta el momento se sabía que las clases que Milei dictaba para la empresa de Novelli y Walsh eran vía zoom, pero estos nuevos videos prueban que también hubo encuentros presenciales.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario