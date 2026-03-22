Milei insultó periodistas de C5N "por bancar al bruto y salvaje de Pedro Cahn"

En este contexto, la estrategia oficial tras el regreso parece orientarse a reforzar la "batalla cultural" en el plano mediático, mientras la investigación en Comodoro Py sigue su curso sin respuestas concretas por parte del Gobierno.

CAUSA $LIBRA: se conocieron nuevos videos del celular de Mauricio Novelli que prueban su vínculo con Javier Milei

El portal Ámbito publicó este domingo dos nuevos videos: uno del backstage de la promoción llevada a cabo en la sede de la firma de Novelli y Jeremías Walsh, Professional Trader; y el segundo, de una charla presencial (y no por zoom como se había expuesto hasta ahora) que da Milei, en plena pandemia, y con Novelli junto a él. Video que termina con ambos a los abrazos.

Los reveladores documentos audiovisuales fueron hallados en el celular de Novelli. Javier Milei durante años promocionó la empresa de Novelli en sus perfiles en las diferentes redes sociales. Por esta promoción habría recibido un ingreso regular.

Javier Milei Video Libra

Los videos que ahora publica Ámbito son de 2021 y 2022. En el primero se ven los dos intentos de Milei a la hora de realizar la promoción que ya ha sido difundida tanto en medios de comunicación como en redes sociales.

Hasta el momento se sabía que las clases que Milei dictaba para la empresa de Novelli y Walsh eran vía zoom, pero estos nuevos videos prueban que también hubo encuentros presenciales.