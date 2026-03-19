Así quedó el grupo de Boca en la Copa Libertadores 2026

Cómo quedó el grupo de Boca en la Copa Libertadores 2026

Boca, de la mano de Claudio Úbeda, regresa este año a la Copa Libertadores luego de dos años consecutivos de ausencias, que llegaron tras haber perdido la final ante Fluminense en 2023. El "Xeneize" busca la tan ansiada como esquiva "séptima" y volver a levantar el trofeo que ganó por última vez en 2007.

El equipo argentino forma parte del Grupo D junto a Cruzeiro de Brasil, Universidad Católica de Chile y Barcelona de Ecuador.

El grupo de Boca:

Boca

Cruzeiro

Universidad Católica

Barcelona