Así quedó el grupo de Boca en la Copa Libertadores 2026
Tras el sorteo realizado en la Conmebol, el "Xeneize" ya conoce a sus rivales para el certamen continental. Los detalles.
Se realizó este jueves el sorteo de la Copa Libertadores 2026 en Luque, Paraguay, para definir los grupos del torneo que tiene a Boca en su regreso al certamen continental, junto a otros equipos argentinos en competencia, en una edición marcada por ausencias fuertes y nuevos protagonistas.
La competencia comienza a tomar forma este jueves 19 de marzo, cuando se llevó a cabo el esperado sorteo de la fase de grupos en la sede de la Conmebol.
El evento definió el camino de los 32 equipos que buscarán quedarse con la “Gloria Eterna” en una edición que presenta un escenario particular, con grandes candidatos, regresos importantes y algunas ausencias de peso.
Boca fue uno de los cabeza de serie en el Bombo 1 gracias a su posición en el ranking. La representación nacional se completa con Lanús, último campeón de la Copa Sudamericana, Estudiantes de La Plata y Rosario Central, todos con experiencia en este tipo de competencias.
A ellos se suman Platense e Independiente Rivadavia, que harán su debut absoluto y buscarán dar la sorpresa desde el Bombo 4. En el plano continental, Flamengo llega como el campeón vigente y uno de los máximos candidatos, junto a Palmeiras y otros equipos brasileños que vuelven a perfilarse como grandes protagonistas.
Cómo quedó el grupo de Boca en la Copa Libertadores 2026
Boca, de la mano de Claudio Úbeda, regresa este año a la Copa Libertadores luego de dos años consecutivos de ausencias, que llegaron tras haber perdido la final ante Fluminense en 2023. El "Xeneize" busca la tan ansiada como esquiva "séptima" y volver a levantar el trofeo que ganó por última vez en 2007.
El equipo argentino forma parte del Grupo D junto a Cruzeiro de Brasil, Universidad Católica de Chile y Barcelona de Ecuador.
El grupo de Boca:
- Boca
- Cruzeiro
- Universidad Católica
- Barcelona
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