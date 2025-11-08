Boca vs. River por el Torneo Clausura: horario, formaciones y cómo ver en vivo

Para el equipo de Claudio Úbeda, este encuentro va más allá de la histórica rivalidad. Un triunfo no solo le daría la alegría de vencer al clásico rival, sino que aseguraría matemáticamente su regreso a la Copa Libertadores después de dos años de ausencia. Boca llega fortalecido por la vuelta de dos piezas clave: Leandro Paredes, quien cumplió su fecha de suspensión, y Edinson Cavani, recuperado de su lesión y listo para el gran choque.