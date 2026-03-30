Quién es Nicoló Tresoldi, el europibe que brilla en Bélgica y sueña con jugar en Boca

Sobre su simpatía por el Xeneize, no dudó en remarcar el motivo principal. "No sé, la Bombonera es muy linda. Me encanta la Bombonera y los jugadores que jugaron en Boca, por eso soy un poquito más de Boca", concluyó.

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Su crecimiento en el fútbol europeo y su posibilidad de nacionalizarse argentino lo posicionan como otro de los nombres a seguir dentro de la nueva camada de europibes que ilusionan a futuro.