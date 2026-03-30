Quién es Nicoló Tresoldi, el europibe que brilla en Bélgica y sueña con jugar en Boca
El futbolsta, actual delantero del Brujas, podría nacionalizarse argentino, juega en la Sub-21 de Alemania y es hincha del Xeneize.
Los casos de futbolistas con raíces argentinas que se destacan en Europa siguen creciendo. Tras las apariciones de Alejandro Garnacho y Nico Paz, ahora el nombre que empieza a sonar es el de Nicoló Tresoldi, un delantero que atraviesa un gran presente en el Brujas de Bélgica.
Con apenas 21 años, el atacante acumula 23 goles en la temporada y se transformó en una de las figuras del equipo. Entre sus tantos más destacados aparecen un gol ante Barcelona en el empate 3 a 3 por la fase de grupos de la Champions League y otro frente al Atlético de Madrid en los playoffs del certamen.
Nacido en Cagliari, Italia, pero criado en Alemania, Tresoldi cuenta con la posibilidad de representar a distintas selecciones. Actualmente forma parte de la Sub-21 alemana, donde también se destaca como goleador en la clasificación al Mundial de la categoría, con seis tantos.
El fanatismo por Boca y el vínculo con Argentina
Más allá de su presente futbolístico, el delantero también mantiene un fuerte vínculo con Argentina a través de su familia. Su madre es argentina y el propio futbolista dejó en claro su cercanía cultural con el país.
Tras el partido frente al Barcelona, el atacante reveló cómo se vive el fútbol argentino en su casa. "Bueno, un poquito. Es difícil en Europa ver los partidos de Argentina porque siempre es muy tarde. Mi mamá es de River, yo soy de Boca, por eso es un poquito una guerra", contó. Además, destacó el significado que tiene el país en su entorno familiar. "Para mi mamá, Argentina es muy importante y por eso también en casa hablamos un poquito del país", explicó.
Sobre su simpatía por el Xeneize, no dudó en remarcar el motivo principal. "No sé, la Bombonera es muy linda. Me encanta la Bombonera y los jugadores que jugaron en Boca, por eso soy un poquito más de Boca", concluyó.
Su crecimiento en el fútbol europeo y su posibilidad de nacionalizarse argentino lo posicionan como otro de los nombres a seguir dentro de la nueva camada de europibes que ilusionan a futuro.
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