Crece la preocupación en Boca: la renovación de Exequiel Zeballos sigue en pausa

CHANGUITO ZEBALLOS

La situación genera cierta preocupación en el mundo Boca, ya que, de no firmarse una extensión en los próximos meses, el santiagueño quedaría habilitado a negociar con otros clubes a partir de mitad de año. A sus 23 años y tras haber mostrado uno de los mejores niveles de su carrera antes de la lesión, el atacante cuenta con varios pretendientes, incluyendo sondeos desde Europa.

Ante este escenario, la dirigencia sabe que no puede dilatar demasiado la definición. Si bien la intención es alcanzar un acuerdo en buenos términos, también existe la necesidad de proteger el patrimonio del club y evitar una posible salida sin rédito económico. Por eso, las próximas semanas serán determinantes para resolver el futuro de una de las grandes promesas del equipo.