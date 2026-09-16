Bronca en São Paulo por el VAR: cuestionaron el fuera de juego en el empate ante Boca
Tras quedar eliminado de la Copa Sudamericana, desde el conjunto brasileño reclamaron por la decisión arbitral que anuló el gol que podía significar el empate.
La eliminación de São Paulo frente a Boca por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 dejó una fuerte discusión alrededor del arbitraje y el funcionamiento del VAR. El conjunto brasileño quedó afuera luego de empatar 1-1 en el Morumbí, resultado que no le alcanzó debido al triunfo 1-0 conseguido por el Xeneize en la Bombonera.
Después del encuentro, Raphinha, ejecutivo del fútbol del Tricolor, apuntó contra la decisión tomada en una de las jugadas más discutidas de la serie. Según su interpretación, el gol que podía haber significado el empate fue invalidado por una posición adelantada que, a su entender, fue determinada mediante una línea trazada de manera incorrecta.
La crítica de São Paulo contra el VAR
El dirigente brasileño manifestó su malestar por la actuación del sistema de videoarbitraje y cuestionó específicamente la ubicación de la línea utilizada para determinar el fuera de juego. “En mi opinión se equivocó con el gol de Ryan. No hubo fuera de juego en esa jugada, pero ya estamos acostumbrados. El VAR no acertó en el fuera de juego que habría significado nuestro empate y, por lo tanto, nos habría dado más tiempo para poder ganar el partido”, sostuvo.
La jugada se produjo cuando buscaban revertir la ventaja que los argentinos había conseguido en el primer partido. El conjunto argentino había comenzado la serie con un triunfo por 1-0 en la Bombonera, por lo que el equipo brasileño necesitaba ganar en condición de local para avanzar directamente a las semifinales. Sin embargo, el empate 1-1 terminó favoreciendo al Xeneize por el resultado acumulado de los dos encuentros.
La explicación sobre la línea del fuera de juego
Raphinha también hizo referencia al punto del cuerpo que, según su interpretación, debía utilizarse para establecer la posición del jugador y cuestionó que la línea se hubiera trazado sobre otra zona. “Según la regla, por debajo del hombro no cuenta. La línea se trazó en el codo. Eso nos perjudicó en el partido”, expresó el dirigente.
El reclamo se centró, de esta manera, en la forma en que fue determinada la posición del futbolista en la acción que terminó siendo anulada. Desde el club brasileño entendieron que la decisión tuvo incidencia directa en el desarrollo de los minutos finales y en las posibilidades de conseguir la clasificación.
Más allá de la crítica puntual al VAR, Raphinha también cuestionó la actuación arbitral que São Paulo había recibido anteriormente en la competencia: “El arbitraje de la Copa Sudamericana no siempre es coherente. Tuvimos un arbitraje muy complicado en la altitud contra el Bolívar y luego contra Boca. Es una situación muy mala porque si me quejo ahora sonará como una excusa de perdedor”.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario