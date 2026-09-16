Bronca en São Paulo por el VAR: cuestionaron el fuera de juego en el empate ante Boca

El reclamo se centró, de esta manera, en la forma en que fue determinada la posición del futbolista en la acción que terminó siendo anulada. Desde el club brasileño entendieron que la decisión tuvo incidencia directa en el desarrollo de los minutos finales y en las posibilidades de conseguir la clasificación.

Más allá de la crítica puntual al VAR, Raphinha también cuestionó la actuación arbitral que São Paulo había recibido anteriormente en la competencia: “El arbitraje de la Copa Sudamericana no siempre es coherente. Tuvimos un arbitraje muy complicado en la altitud contra el Bolívar y luego contra Boca. Es una situación muy mala porque si me quejo ahora sonará como una excusa de perdedor”.