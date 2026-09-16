Leandro Paredes y la clasificación de Boca en la Copa Sudamericana: "Prueba de madurez"

"SOMOS BOCA Y ASÍ TIENE QUE SER"



La palabra de Leandro Paredes, luego de la clasificación del Xeneize a las semifinales de la CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS@m_benedetto #Sudamericana pic.twitter.com/BBJnVYR2XG — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) September 16, 2026

En ese sentido, Paredes profundizó sobre la capacidad de adaptación que mostró el equipo en la recta final del torneo. "Jugamos muy bien. Fuimos a presionar alto; cuando tuvimos que jugar, jugamos, cuando la tuvimos que tirar o meter, lo hicimos y cuando tuvimos que ser inteligentes, lo fuimos. Era una prueba de madurez y lo hicimos muy bien. Tenemos que pelear todo lo que estamos jugando porque somos Boca y así debe ser", remarcó una de las piezas claves del armado táctico de Arruabarrena.