Leandro Paredes y la clasificación de Boca en la Copa Sudamericana: "Prueba de madurez"
El volante analizó el valioso empate 1 a 1 ante San Pablo en Brasil que depositó al Xeneize en semifinales y remarcó la fortaleza del equipo.
Boca dio un golpe de autoridad en territorio internacional y selló su pasaje a las semifinales de la Copa Sudamericana. Tras haber conseguido una diferencia clave por 1 a 0 en el partido de ida disputado en La Bombonera, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena sostuvo la ventaja en Brasil, igualó 1 a 1 frente a San Pablo en el Estadio Morumbí y se metió entre los cuatro mejores del certamen continental.
El Xeneize logró romper el cero mediante una conquista de Lozano y, si bien el Tricolor alcanzó el empate en la etapa complementaria, la solidez defensiva del conjunto argentino impidió la remontada local. Con este resultado global favorable, la institución de La Boca avanzó a la siguiente ronda, donde deberá enfrentarse ante Vasco da Gama para buscar un lugar en la gran definición.
Leandro Paredes, la clasificación de Boca y la Copa Sudamericana
Una de las grandes figuras de la noche fue Leandro Paredes. El mediocampista y referente del plantel analizó la clasificación en una entrevista con DSports y resaltó la inteligencia táctica de sus compañeros para afrontar un escenario complejo. "Vinimos a esto, a clasificar, a hacer un partido como el que habíamos hecho en casa. Hoy lo hicimos muy bien. Queríamos ganar, pero lo importante es estar en semis", afirmó el volante.
En ese sentido, Paredes profundizó sobre la capacidad de adaptación que mostró el equipo en la recta final del torneo. "Jugamos muy bien. Fuimos a presionar alto; cuando tuvimos que jugar, jugamos, cuando la tuvimos que tirar o meter, lo hicimos y cuando tuvimos que ser inteligentes, lo fuimos. Era una prueba de madurez y lo hicimos muy bien. Tenemos que pelear todo lo que estamos jugando porque somos Boca y así debe ser", remarcó una de las piezas claves del armado táctico de Arruabarrena.
La serie de semifinales entre Boca y Vasco da Gama se disputará en las semanas del 14 y 21 de octubre. El primer choque de la llave se jugará en el Estadio Alberto J. Armando, mientras que la revancha definitiva tendrá lugar en suelo brasileño. El ganador de este cruce obtendrá el boleto hacia la gran final del certamen, programada para disputarse en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.
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