Vasco da Gama prepara una jugada inesperada para recibir a Boca en la Copa Sudamericana

La posibilidad de iniciar una acción judicial agrega un nuevo capítulo a la organización de una semifinal que todavía tiene varios aspectos por resolver. Vasco quiere jugar en Río de Janeiro y considera al Maracaná como la primera opción para recibir al equipo dirigido por Boca.

La definición dependerá también de cómo queden establecidos los calendarios internacionales de los demás clubes brasileños durante esa semana.

Nilton Santos, la alternativa que analiza Vasco

Mientras intenta avanzar con la posibilidad de utilizar el Maracaná, Vasco también contempla otras alternativas. Una de ellas es el Nilton Santos, estadio perteneciente a Botafogo.

Esta opción aparece como una posibilidad concreta porque el local quedó eliminado de la Copa Sudamericana y, en principio, no tendría compromisos relacionados con esa competencia durante las fechas en las que Vasco debería enfrentar a Boca.

El estadio permitiría resolver el problema del aforo sin trasladar el encuentro fuera de Río de Janeiro. De todos modos, la prioridad del conjunto carioca continúa siendo encontrar una solución que le permita utilizar el Maracaná.

¿Puede Vasco ampliar San Januário?

Existe una tercera posibilidad que evitaría que Vasco tenga que abandonar definitivamente su estadio. El club también evalúa instalar tribunas tubulares en San Januário para incrementar la capacidad del escenario.

El objetivo sería alcanzar las 30.000 localidades requeridas por Conmebol y así cumplir con el reglamento para poder disputar allí el encuentro frente a Boca. La alternativa, sin embargo, requiere resolver cuestiones logísticas y contar con la autorización correspondiente antes de que llegue la fecha del partido.