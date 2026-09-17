Vasco da Gama prepara una jugada inesperada para recibir a Boca en la Copa Sudamericana
El equipo brasileño no puede utilizar San Januário por no alcanzar el aforo exigido por Conmebol y analiza distintas alternativas para la semifinal.
Boca ya conoce a su próximo rival en las semifinales de la Copa Sudamericana 2026, pero Vasco da Gama todavía debe resolver un problema importante antes del cruce. El conjunto brasileño no podrá utilizar San Januário para disputar como local el partido de vuelta porque el estadio no cumple con la capacidad mínima establecida por Conmebol para esta instancia.
El escenario habitual cuenta con aproximadamente 20.000 localidades, mientras que el reglamento de la competencia exige una capacidad mínima de 30.000 espectadores para los partidos de semifinales. Por ese motivo, la dirigencia del conjunto carioca deberá definir una nueva sede durante la semana del 20 de octubre. Entre las alternativas que aparecen sobre la mesa, el principal objetivo es el mítico Maracaná.
El estadio ubicado en Río de Janeiro tiene un peso histórico particular y fue escenario de partidos correspondientes a los Mundiales de 1950 y 2014. Además, tiene un antecedente reciente negativo para el equipo azul y oro, que perdió la final de la Copa Libertadores 2023 ante Fluminense. Sin embargo, Vasco todavía necesita superar un obstáculo para poder utilizarlo.
El Maracaná y un posible conflicto con Flamengo
La dificultad está relacionada con el calendario de los otros equipos de Río de Janeiro. Flamengo podría necesitar el Maracaná durante esas mismas fechas si consigue avanzar hasta las semifinales de la Copa Libertadores.
Ante ese escenario, Vasco analiza diferentes caminos para garantizar una sede que cumpla con las condiciones exigidas por Conmebol. Incluso, según trascendió, la dirigencia no descarta recurrir a la Justicia si Flamengo o Fluminense se niegan a ceder el estadio.
La posibilidad de iniciar una acción judicial agrega un nuevo capítulo a la organización de una semifinal que todavía tiene varios aspectos por resolver. Vasco quiere jugar en Río de Janeiro y considera al Maracaná como la primera opción para recibir al equipo dirigido por Boca.
La definición dependerá también de cómo queden establecidos los calendarios internacionales de los demás clubes brasileños durante esa semana.
Nilton Santos, la alternativa que analiza Vasco
Mientras intenta avanzar con la posibilidad de utilizar el Maracaná, Vasco también contempla otras alternativas. Una de ellas es el Nilton Santos, estadio perteneciente a Botafogo.
Esta opción aparece como una posibilidad concreta porque el local quedó eliminado de la Copa Sudamericana y, en principio, no tendría compromisos relacionados con esa competencia durante las fechas en las que Vasco debería enfrentar a Boca.
El estadio permitiría resolver el problema del aforo sin trasladar el encuentro fuera de Río de Janeiro. De todos modos, la prioridad del conjunto carioca continúa siendo encontrar una solución que le permita utilizar el Maracaná.
¿Puede Vasco ampliar San Januário?
Existe una tercera posibilidad que evitaría que Vasco tenga que abandonar definitivamente su estadio. El club también evalúa instalar tribunas tubulares en San Januário para incrementar la capacidad del escenario.
El objetivo sería alcanzar las 30.000 localidades requeridas por Conmebol y así cumplir con el reglamento para poder disputar allí el encuentro frente a Boca. La alternativa, sin embargo, requiere resolver cuestiones logísticas y contar con la autorización correspondiente antes de que llegue la fecha del partido.
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