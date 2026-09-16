Boca igualó una marca histórica del Real Madrid: alcanzó 15 semifinales continentales
La clasificación ante São Paulo le permitió al Xeneize llegar a una cifra que comparte con el gigante español, al contabilizar las principales competencias de UEFA y CONMEBOL desde 2001.
Boca volvió a meterse entre los cuatro mejores de una competencia internacional y, con su clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana 2026, alcanzó una marca de enorme relevancia histórica. El Xeneize llegó a las 15 semifinales continentales disputadas durante el siglo XXI y quedó igualado con el Real Madrid en la cima de esta particular estadística.
El dato contempla las principales competencias organizadas en el ámbito de la UEFA y la CONMEBOL y toma como punto de partida el año 2001. De esta manera, el conjunto argentino aparece junto al club español como uno de los equipos que más veces alcanzó esta instancia decisiva en el fútbol internacional durante el período.
Boca y una marca que comparte con el Real Madrid
La clasificación de Boca frente a São Paulo fue la que permitió completar el registro de 15 semifinales. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena había ganado 1-0 en la Bombonera y consiguió sostener la ventaja en el Morumbí, donde empató 1-1 para avanzar a la siguiente ronda.
Ahora, el Xeneize tendrá como próximo adversario a Vasco da Gama. La serie correspondiente a las semifinales de la Copa Sudamericana 2026 todavía debe definir sus días y horarios exactos, pero tendrá su primer capítulo en Buenos Aires y la revancha en Brasil.
El recorrido de Boca durante el siglo XXI incluye participaciones en semifinales de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. En ese camino enfrentó a algunos de los clubes más importantes de Sudamérica, entre ellos Palmeiras, América de Cali, River Plate, Internacional, Universidad Católica, Cúcuta Deportivo, Fluminense, Universidad de Chile, Independiente del Valle y Santos.
Las 15 semifinales de Boca desde 2001
La lista comienza en la Copa Libertadores 2001, cuando Boca enfrentó a Palmeiras, y continúa con las siguientes participaciones:
- Libertadores 2001: Palmeiras — Ganador.
- Libertadores 2003: América de Cali — Ganador.
- Libertadores 2004: River Plate — Ganador.
- Sudamericana 2004: Internacional — Ganador.
- Sudamericana 2005: Universidad Católica — Ganador.
- Libertadores 2007: Cúcuta Deportivo — Ganador.
- Libertadores 2008: Fluminense — Perdedor.
- Libertadores 2012: Universidad de Chile — Ganador.
- Sudamericana 2014: River Plate — Perdedor.
- Libertadores 2016: Independiente del Valle — Perdedor.
- Libertadores 2018: Palmeiras — Ganador.
- Libertadores 2019: River Plate — Perdedor.
- Libertadores 2020: Santos — Perdedor.
- Libertadores 2023: Palmeiras — Ganador.
- Sudamericana 2026: Vasco da Gama — Por disputar.
El registro muestra, además, que tuvo varias apariciones consecutivas en instancias decisivas durante distintos períodos. En algunos casos consiguió avanzar a la final y en otros quedó eliminado en la propia semifinal.
El registro del Real Madrid en Europa
La comparación con el Real Madrid surge a partir de sus 15 semifinales de Champions League alcanzadas desde 2001 hasta 2024. Durante ese período, el conjunto español se cruzó en esta instancia con equipos como Bayern Múnich, Barcelona, Juventus, Borussia Dortmund, Manchester City, Atlético de Madrid y Chelsea.
Entre sus semifinales se encuentran las correspondientes a las temporadas 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2020/21, 2021/22, 2022/23 y 2023/24.
El paralelismo se establece a partir de la cantidad de presencias y no implica que ambas competencias tengan el mismo formato, nivel de participación o sistema de clasificación. Boca construyó su registro principalmente en Libertadores y Sudamericana, mientras que el Real Madrid lo hizo exclusivamente en la Champions League.
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