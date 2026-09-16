Boca igualó una marca histórica del Real Madrid: alcanzó 15 semifinales continentales

Las 15 semifinales de Boca desde 2001

La lista comienza en la Copa Libertadores 2001, cuando Boca enfrentó a Palmeiras, y continúa con las siguientes participaciones:

Libertadores 2001: Palmeiras — Ganador.

Libertadores 2003: América de Cali — Ganador.

Libertadores 2004: River Plate — Ganador.

Sudamericana 2004: Internacional — Ganador.

Sudamericana 2005: Universidad Católica — Ganador.

Libertadores 2007: Cúcuta Deportivo — Ganador.

Libertadores 2008: Fluminense — Perdedor.

Libertadores 2012: Universidad de Chile — Ganador.

Sudamericana 2014: River Plate — Perdedor.

Libertadores 2016: Independiente del Valle — Perdedor.

Libertadores 2018: Palmeiras — Ganador.

Libertadores 2019: River Plate — Perdedor.

Libertadores 2020: Santos — Perdedor.

Libertadores 2023: Palmeiras — Ganador.

Sudamericana 2026: Vasco da Gama — Por disputar.

El registro muestra, además, que tuvo varias apariciones consecutivas en instancias decisivas durante distintos períodos. En algunos casos consiguió avanzar a la final y en otros quedó eliminado en la propia semifinal.

El registro del Real Madrid en Europa

La comparación con el Real Madrid surge a partir de sus 15 semifinales de Champions League alcanzadas desde 2001 hasta 2024. Durante ese período, el conjunto español se cruzó en esta instancia con equipos como Bayern Múnich, Barcelona, Juventus, Borussia Dortmund, Manchester City, Atlético de Madrid y Chelsea.

Entre sus semifinales se encuentran las correspondientes a las temporadas 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2020/21, 2021/22, 2022/23 y 2023/24.

El paralelismo se establece a partir de la cantidad de presencias y no implica que ambas competencias tengan el mismo formato, nivel de participación o sistema de clasificación. Boca construyó su registro principalmente en Libertadores y Sudamericana, mientras que el Real Madrid lo hizo exclusivamente en la Champions League.