La expectativa por la final de la Copa Sudamericana 2026 ya se vive en distintos puntos de Sudamérica y los hinchas de Boca y Atlético Mineiro comenzaron a encontrarse en el camino hacia Barranquilla. Uno de esos cruces tuvo lugar en el aeropuerto de San Pablo, donde simpatizantes de ambos clubes coincidieron antes de abordar sus respectivos vuelos.