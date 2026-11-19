Boca y Atlético Mineiro se cruzaron en un aeropuerto: el tenso duelo de hinchadas
Un video que se viralizó en las redes sociales mostró a los simpatizantes de ambos equipos compartiendo una puerta de embarque en San Pablo.
La expectativa por la final de la Copa Sudamericana 2026 ya se vive en distintos puntos de Sudamérica y los hinchas de Boca y Atlético Mineiro comenzaron a encontrarse en el camino hacia Barranquilla. Uno de esos cruces tuvo lugar en el aeropuerto de San Pablo, donde simpatizantes de ambos clubes coincidieron antes de abordar sus respectivos vuelos.
La situación quedó registrada en un video publicado por el usuario de Instagram @FaelSlim, que rápidamente se difundió en las redes sociales. En las imágenes se observa a las dos parcialidades compartiendo una misma puerta de embarque y protagonizando un desafío a puro canto.
Pese a que los argentinos eran menos en cantidad, los hinchas de Boca no se achicaron y respondieron cara a cara a las canciones de los brasileños. El ambiente fue de tensión durante algunos segundos, aunque el episodio terminó sin incidentes ni enfrentamientos físicos.
¿Cuántos hinchas de Boca se esperan en Barranquilla para la final?
El desplazamiento de los simpatizantes xeneizes hacia Colombia promete ser multitudinario. Las estimaciones indican que alrededor de 40.000 hinchas de Boca llegarán a Barranquilla para acompañar al equipo, incluidos los argentinos que viven en territorio colombiano.
En el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, con capacidad para aproximadamente 65.000 espectadores, se espera una clara mayoría azul y oro: la distribución prevista sería de un 70% para Boca y un 30% para Atlético Mineiro.
Con la final cada vez más cerca, el cruce en el aeropuerto fue apenas una muestra del clima que rodeará el partido decisivo de la Copa Sudamericana.
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