Everson, uno de los máximos referentes del Galo

El destinatario del reclamo es una de las figuras más importantes del plantel. Everson llegó al club en septiembre de 2020 y desde entonces disputó 395 partidos, con 152 encuentros sin recibir goles.

Además, consiguió ocho títulos con Atlético Mineiro: un Brasileirao, una Copa de Brasil, una Supercopa y cinco campeonatos estaduales. Anteriormente, defendió los arcos de San Pablo, Santos y River de Brasil.