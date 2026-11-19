Tensión en Atlético Mineiro: la barra amenazó a Everson antes de la final contra Boca
Un integrante de Galoucura, la principal torcida del Galo, encaró al arquero y le exigió una reacción del equipo tras una preocupante racha de resultados.
La previa de la final de la Copa Sudamericana 2026 entre Boca y Atlético Mineiro quedó atravesada por un episodio de tensión en el conjunto brasileño. En medio del mal momento futbolístico, un grupo de hinchas se acercó a Everson, capitán y uno de los referentes del plantel, para transmitirle un duro mensaje.
Uno de los integrantes de Galoucura, la barra del Galo, quedó cara a cara con el arquero y le reclamó mayor compromiso de cara al encuentro decisivo. "Venimos de perder cuatro finales y no puede haber una quinta. Ustedes van a enfrentar a Leandro Paredes que hizo un gol en la semi y celebró como si fuera la final. Van a jugar contra un equipo aguerrido, si juegan como la Cenicienta no van a ganar nada. Si van y juegan así los vamos a recibir aquí, así que vayan y jueguen como hombres", lanzó.
Atlético Mineiro atraviesa una crisis antes de enfrentar a Boca
El enojo de los hinchas tiene relación directa con los últimos resultados del equipo. Atlético Mineiro acumula cuatro finales perdidas en los últimos dos años: cayó ante Flamengo en la Copa de Brasil, frente a Botafogo en la Libertadores, contra Lanús en la Sudamericana y ante Cruzeiro en el Campeonato Mineiro.
A ese historial se suma una racha de siete partidos sin victorias. El último triunfo fue un 1-0 frente a Coritiba, hace más de un mes. Desde entonces, perdió con Montevideo City Torque, Flamengo, Cruzeiro, Botafogo y Gremio, mientras que también empató con este último y con Mirassol.
Everson, uno de los máximos referentes del Galo
El destinatario del reclamo es una de las figuras más importantes del plantel. Everson llegó al club en septiembre de 2020 y desde entonces disputó 395 partidos, con 152 encuentros sin recibir goles.
Además, consiguió ocho títulos con Atlético Mineiro: un Brasileirao, una Copa de Brasil, una Supercopa y cinco campeonatos estaduales. Anteriormente, defendió los arcos de San Pablo, Santos y River de Brasil.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario