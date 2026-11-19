Boca ya está en Barranquilla: el mensaje de Arruabarrena antes de enfrentar a Atlético Mineiro
El entrenador xeneize habló tras el arribo del plantel a Colombia y destacó la importancia de saber afrontar una definición.
Boca ya está instalado en Barranquilla para disputar la final de la Copa Sudamericana 2026 frente a Atlético Mineiro. El plantel aterrizó en Colombia el miércoles por la noche y comenzó la cuenta regresiva para un encuentro que puede terminar con una sequía internacional de 18 años para el club.
A su llegada, Rodolfo Arruabarrena dialogó con la prensa y dejó una frase que resume la importancia del desafío que tendrá el Xeneize este sábado. “Las finales hay que saber jugarlas”, sostuvo el entrenador, que también se refirió a las condiciones climáticas que encontrarán sus dirigidos. “Ya veremos el tema de la humedad y el calor, pero es una final y muchas veces las finales hay que saberlas jugar”, agregó.
Arruabarrena analizó a Atlético Mineiro
El director técnico también valoró el recorrido del conjunto brasileño hasta la definición y anticipó un enfrentamiento exigente: “Mineiro llegó a la final por sus cualidades, nosotros lo mismo. Esperemos el sábado estar mejor que ellos y tratar de demostrarlo en el campo, que es donde se definen las cosas”, manifestó.
Para el viaje, Arruabarrena decidió convocar a los 33 futbolistas del plantel, incluido Agustín Marchesín, quien continúa recuperándose de una lesión en la rodilla y no estará disponible para jugar.
Boca modificó sus entrenamientos por las altas temperaturas
Uno de los principales aspectos de la planificación tiene que ver con el clima de Barranquilla. Las temperaturas podrían alcanzar los 32 grados durante el sábado, por lo que el cuerpo técnico resolvió adaptar los horarios de las prácticas. Tanto el jueves como el viernes, Boca entrenará a las 19.30, el mismo horario previsto para la final.
Además, modificó el lugar de trabajo: en lugar del predio de la Federación Colombiana, utilizará el estadio Romelio Martínez. El viernes también está previsto el reconocimiento del campo de juego y una conferencia de prensa con Arruabarrena y Leandro Paredes.
La probable formación de Boca para la final
- Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Tomás Aranda, Alan Velasco o Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena.
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