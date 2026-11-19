A su llegada, Rodolfo Arruabarrena dialogó con la prensa y dejó una frase que resume la importancia del desafío que tendrá el Xeneize este sábado. “Las finales hay que saber jugarlas”, sostuvo el entrenador, que también se refirió a las condiciones climáticas que encontrarán sus dirigidos. “Ya veremos el tema de la humedad y el calor, pero es una final y muchas veces las finales hay que saberlas jugar”, agregó.