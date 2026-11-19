El presente deportivo del elenco de Belo Horizonte explica el malestar de sus simpatizantes y marca el pulso previo al duelo continental. Acumula siete partidos consecutivos sin conocer la victoria, con un saldo de cinco derrotas y dos empates.

Mineiro concentrará en el hotel Hilton Garden Inn y tiene previsto realizar sus prácticas de jueves y viernes en la Sede de la Federación Colombiana de Fútbol.

El desgaste físico de la temporada: un factor clave

Más allá de los momentos anímicos opuestos, la exigencia del calendario aparece como un elemento determinante en la preparación previa de ambos finalistas. Mientras que el conjunto argentino acumula 52 partidos oficiales disputados en lo que va de 2026, Atlético Mineiro arrastra una carga aún mayor con 66 encuentros jugados en la temporada, un desgaste que podría incidir en el desarrollo físico de la final en el calor colombiano.