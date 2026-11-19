Boca fue recibido por una multitud en Barranquilla y ya concentra pensando en la final de la Copa Sudamericana
El plantel argentino arribó este miércoles por la noche a la ciudad sede de la final ante Atlético Mineiro y fue recibido por una multitud.
Con Juan Román Riquelme a la cabeza, Boca ya se encuentra instalado en Barranquilla, Colombia, a la espera de la gran final de la Copa Sudamericana 2026 frente al brasileño Atlético Mineiro, encuentro que se disputará desde las 19:30 (hora de la Argentina).
El plantel "Xeneize", que partió en un vuelo chárter desde Ezeiza y aterrizó cerca de las 22:00 en territorio colombiano, fue recibido por una multitud de hinchas en las inmediaciones del Hotel Estelar Alto Prado.
El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena arriba a esta instancia decisiva en un momento anímico inmejorable, tras haberse consagrado campeón de la tabla anual y haber sellado su clasificación a la final de la Copa Argentina luego de golear 3-0 a Banfield.
La probable formación de Boca para la final de la Copa Sudamericana
Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Tomás Aranda (o Alan Velasco).
El clima hostil y la crisis futbolística en Atlético Mineiro
En la vereda opuesta, el conjunto brasileño llega a la definición inmerso en una profunda crisis de resultados y bajo una fuerte presión de su propia parcialidad. Antes de emprender el viaje hacia Colombia, integrantes de la barra del Galo se acercaron para despedir al plantel conducido por Eduardo Domínguez con una contundente advertencia: "Jueguen como hombres porque los esperamos acá".
El presente deportivo del elenco de Belo Horizonte explica el malestar de sus simpatizantes y marca el pulso previo al duelo continental. Acumula siete partidos consecutivos sin conocer la victoria, con un saldo de cinco derrotas y dos empates.
Mineiro concentrará en el hotel Hilton Garden Inn y tiene previsto realizar sus prácticas de jueves y viernes en la Sede de la Federación Colombiana de Fútbol.
El desgaste físico de la temporada: un factor clave
Más allá de los momentos anímicos opuestos, la exigencia del calendario aparece como un elemento determinante en la preparación previa de ambos finalistas. Mientras que el conjunto argentino acumula 52 partidos oficiales disputados en lo que va de 2026, Atlético Mineiro arrastra una carga aún mayor con 66 encuentros jugados en la temporada, un desgaste que podría incidir en el desarrollo físico de la final en el calor colombiano.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario