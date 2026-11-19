“¿Si me preocupa la humedad? No, en Brasil se suele jugar en lugares calurosos. El clima va a afectar a ambos equipos, entonces va a ser un partido difícil, de 90 minutos, y tenemos que saber cómo disputarlo”, concluyó.

Boca también llegó a Barranquilla durante la noche del miércoles y se instaló en el Hotel Estelar Alto Prado. El equipo de Rodolfo Arruabarrena comenzará su preparación en Colombia con la ilusión de conquistar la Copa Sudamericana.