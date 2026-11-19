La frase de Eduardo Domínguez que enciende la previa de la final entre Boca y Mineiro
El entrenador argentino del conjunto brasileño reconoció el buen momento del Xeneize, pero aseguró que su equipo está preparado para quedarse con la Copa Sudamericana.
Atlético Mineiro ya está en Barranquilla para disputar la final de la Copa Sudamericana 2026 frente a Boca. La delegación brasileña arribó este miércoles a Colombia y su entrenador, Eduardo Domínguez, dejó sus primeras sensaciones sobre el partido que definirá al campeón este sábado en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.
En diálogo con la transmisión oficial, el director técnico argentino manifestó su entusiasmo por disputar una definición continental y destacó la preparación de sus dirigidos. “Nosotros sentimos que llegamos bien, con mucha expectativa. Va a ser un gran partido y una gran final. Estamos contentos por poder participar de esto”, expresó.
La advertencia de Domínguez para Boca antes de la final
El Galo atraviesa un presente complicado, con siete encuentros consecutivos sin conseguir una victoria. Boca, por su parte, llega fortalecido anímicamente después de clasificarse a la final de la Copa Argentina. Sin embargo, Domínguez evitó darle demasiada importancia a los antecedentes y se mostró confiado en las posibilidades del Galo.
“Sabemos el momento que están pasando ellos, pero nosotros llegamos fuertes. Ambos equipos estamos en la misma instancia. Va a ser un partido muy difícil y disputado, se va a ganar en los detalles. Estamos preparados para ir a ganar”, aseguró.
¿Qué dijo sobre el calor y la humedad de Barranquilla?
Otro de los asuntos que generan preocupación en la previa es el clima de la ciudad colombiana, caracterizado por temperaturas elevadas y un importante nivel de humedad. Consultado sobre si esas condiciones podían perjudicar a Atlético Mineiro, el entrenador descartó que sea una preocupación especial.
“¿Si me preocupa la humedad? No, en Brasil se suele jugar en lugares calurosos. El clima va a afectar a ambos equipos, entonces va a ser un partido difícil, de 90 minutos, y tenemos que saber cómo disputarlo”, concluyó.
Boca también llegó a Barranquilla durante la noche del miércoles y se instaló en el Hotel Estelar Alto Prado. El equipo de Rodolfo Arruabarrena comenzará su preparación en Colombia con la ilusión de conquistar la Copa Sudamericana.
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