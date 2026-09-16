Boca y sus cruces ante equipos brasileños: el historial que volvió a crecer
El empate ante San Pablo le permitió al Xeneize avanzar a semifinales y ampliar una estadística que refleja su recorrido internacional frente a clubes de Brasil.
Boca consiguió el pase a las semifinales de la Copa Sudamericana 2026 después de empatar 1-1 con San Pablo en el Morumbí. El resultado, combinado con la ventaja obtenida durante el primer partido de la serie, alcanzó para que el equipo argentino dejara atrás al conjunto paulista y se instalara entre los cuatro mejores del torneo.
La clasificación tuvo un componente especial por el escenario y por el rival. Jugar en Brasil suele representar un desafío para cualquier equipo argentino, pero el Xeneize volvió a resolver favorablemente un enfrentamiento directo ante una institución brasileña. Ahora, el próximo obstáculo será Vasco da Gama, que eliminó a Independiente de Santa Fe con un resultado global de 2-0.
Más allá de lo ocurrido en esta edición de la Sudamericana, el nuevo avance permitió poner nuevamente bajo la lupa una estadística histórica del Xeneize: sus series mano a mano ante clubes de Brasil en competencias organizadas por la CONMEBOL.
El historial de Boca contra clubes brasileños
De acuerdo con el registro presentado tras la clasificación frente a San Pablo, Boca disputó 41 series de eliminación directa ante equipos brasileños, con un balance de 27 cruces ganados y 14 perdidos.
La Copa Libertadores concentra la mayor cantidad de enfrentamientos. Allí, el conjunto argentino protagonizó 25 eliminatorias contra representantes de Brasil, de las cuales logró imponerse en 18 y quedó eliminado en siete oportunidades.
La Copa Sudamericana aparece en segundo lugar, con seis series disputadas. El balance en este certamen es equilibrado: tres clasificaciones para Boca y tres eliminaciones.
En la Supercopa, competencia que tuvo protagonismo durante las décadas pasadas, el Xeneize disputó cuatro mano a mano contra brasileños y consiguió dos triunfos, mientras que perdió los otros dos.
El detalle de todas las competencias
En total, Boca disputó 41 series mano a mano ante equipos brasileños en competencias de la CONMEBOL, con 27 clasificaciones y 14 eliminaciones. La Copa Libertadores concentra 25 cruces, con 18 triunfos y 7 derrotas; en la Copa Sudamericana acumula 3 series ganadas y 3 perdidas sobre 6 disputadas.
Además, registra 2 victorias y 2 caídas en la Supercopa, 2 triunfos en 2 cruces de la Copa de Oro, 2 derrotas en 2 series de la Mercosur, y una clasificación en cada una de las Supercopa Masters y Recopa Sudamericana.
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