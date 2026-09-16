Boca y sus cruces ante equipos brasileños: el historial que volvió a crecer

La Copa Sudamericana aparece en segundo lugar, con seis series disputadas. El balance en este certamen es equilibrado: tres clasificaciones para Boca y tres eliminaciones.

En la Supercopa, competencia que tuvo protagonismo durante las décadas pasadas, el Xeneize disputó cuatro mano a mano contra brasileños y consiguió dos triunfos, mientras que perdió los otros dos.

El detalle de todas las competencias

En total, Boca disputó 41 series mano a mano ante equipos brasileños en competencias de la CONMEBOL, con 27 clasificaciones y 14 eliminaciones. La Copa Libertadores concentra 25 cruces, con 18 triunfos y 7 derrotas; en la Copa Sudamericana acumula 3 series ganadas y 3 perdidas sobre 6 disputadas.

Además, registra 2 victorias y 2 caídas en la Supercopa, 2 triunfos en 2 cruces de la Copa de Oro, 2 derrotas en 2 series de la Mercosur, y una clasificación en cada una de las Supercopa Masters y Recopa Sudamericana.