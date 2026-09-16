Vasco no podrá recibir a Boca en su estadio por la semifinal de la Copa Sudamericana: el motivo

¿Cuándo se jugarán Boca-Vasco da Gama?

Las semifinales de la Copa Sudamericana 2026 están programadas para las semanas del 14 y 21 de octubre. El conjunto azul y oro será local en el primer encuentro, mientras que Vasco tendrá la responsabilidad de cerrar la serie en Brasil.

La ida en La Bombonera está prevista para el martes 13 o miércoles 14 de octubre, mientras que la revancha se jugará una semana más tarde en Río de Janeiro. El ganador de la serie avanzará a la final de la Copa Sudamericana, que tendrá como escenario al Estadio Metropolitano de Barranquilla.