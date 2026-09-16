Vasco no podrá recibir a Boca en su estadio por la semifinal de la Copa Sudamericana: el motivo
El conjunto brasileño avanzó a semifinales y será rival del Xeneize, pero no podrá utilizar São Januário para la revancha. Las razones de Conmebol.
Boca ya conoce a su rival para las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. Después de eliminar a San Pablo, el Xeneize se enfrentará con Vasco da Gama, que consiguió su clasificación tras vencer 2-0 a Independiente Santa Fe. Sin embargo, el conjunto brasileño tendrá que resolver un inconveniente importante antes del partido de vuelta: no podrá utilizar su estadio habitual, São Januário, para recibir al equipo argentino.
La razón está relacionada con los requisitos establecidos por la CONMEBOL para las instancias decisivas del torneo. Para las semifinales, el organismo exige que los estadios tengan una capacidad mínima de 30.000 espectadores.
São Januário no alcanza ese número. El histórico escenario de Vasco cuenta con una capacidad aproximada de 20.419 personas, por lo que no podrá ser utilizado para el encuentro frente a Boca.
¿Qué estadios puede elegir Vasco da Gama?
Ante esta situación, Vasco deberá trasladar su localía a otro escenario de Río de Janeiro. Las dos principales alternativas que aparecen para albergar el partido son el Maracaná y el Nilton Santos, estadio donde habitualmente juega Botafogo.
Ambos estadios cumplen con las condiciones de capacidad requeridas para una semifinal continental y están ubicados en Río de Janeiro, por lo que Vasco no tendrá que abandonar su ciudad para enfrentar al conjunto argentino. La elección del escenario será uno de los puntos que deberá resolver la dirigencia brasileña antes de la llegada de la serie.
¿Cuándo se jugarán Boca-Vasco da Gama?
Las semifinales de la Copa Sudamericana 2026 están programadas para las semanas del 14 y 21 de octubre. El conjunto azul y oro será local en el primer encuentro, mientras que Vasco tendrá la responsabilidad de cerrar la serie en Brasil.
La ida en La Bombonera está prevista para el martes 13 o miércoles 14 de octubre, mientras que la revancha se jugará una semana más tarde en Río de Janeiro. El ganador de la serie avanzará a la final de la Copa Sudamericana, que tendrá como escenario al Estadio Metropolitano de Barranquilla.
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