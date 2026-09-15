"Sorpresivamente retirado del aire": por qué levantaron Popstars a poco de su inicio

El traspié llega en una etapa sumamente delicada para el ciclo, que asumió el desafío de reflotar un suceso generacional y reconquistar el masivo impacto cultural que supo cosechar en sus primeras ediciones, enfrentándose ahora a reajustes en su grilla de exhibición.

Mientras tanto, Popstars sigue en la pantalla de Telefe con más presentaciones, la conducción de Nico Vázquez y el jurado de siempre.