"Sorpresivamente retirado del aire": por qué levantaron Popstars a poco de su inicio
A poco de su esperado retorno a la televisión argentina de la mano de Telefe, el histórico formato musical sufrió la baja imprevista de su señal alternativa.
El esperado regreso del reality Popstars a la pantalla chica nacional, tras más de dos décadas de ausencia y con la conducción de Nico Vázquez, transita un momento de turbulencia tras sufrir un sorpresivo cambio en su estrategia de emisión.
A poco de haber desembarcado con una fuerte apuesta integral, el reality de talentos fue abruptamente retirado de la programación de Disney Channel, señal que funcionaba como una ventana secundaria de visualización para acompañar la transmisión principal de Telefe y de otras opciones a través de YouTube y streaming.
La modificación, concretada a escasas semanas de su debut, desató una rápida ola de interrogantes y conjeturas dentro del medio sobre el futuro inmediato del formato.
Por qué levantaron Popstars de Disney Channel
Si bien comenzaron a circular fuertes versiones que adjudican la repentina salida a un rendimiento por debajo de las expectativas en materia de rating, lo cierto es que hasta el momento no se han emitido comunicados oficiales por parte de las señales que permitan confirmar o descartar esta hipótesis, por lo que los motivos concretos continúan bajo un manto de cautela.
"Levantaron Popstars. Finalmente el reality de canto fue sorpresivamente retirado del aire de la pantalla de Disney Channel. El programa no tuvo una buena recepción de audiencia logrando números tan bajos que se decidió darle de baja sin ningún tipo de explicación", indicó el periodista Nacho Rodríguez en sus redes sociales, en donde confirmó el cambio en la grilla.
El traspié llega en una etapa sumamente delicada para el ciclo, que asumió el desafío de reflotar un suceso generacional y reconquistar el masivo impacto cultural que supo cosechar en sus primeras ediciones, enfrentándose ahora a reajustes en su grilla de exhibición.
Mientras tanto, Popstars sigue en la pantalla de Telefe con más presentaciones, la conducción de Nico Vázquez y el jurado de siempre.
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