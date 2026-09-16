La jugada de River que beneficia a Boca: Facundo Colidio no podrá jugar ante el Xeneize
El delantero fue incluido por River en la lista de buena fe de la Copa Sudamericana y el reglamento impide que un futbolista sea inscripto por dos clubes en la misma fase.
Boca tendrá una baja importante de su rival en las semifinales de la Copa Sudamericana 2026: Facundo Colidio no podrá enfrentar al Xeneize con la camiseta de Vasco da Gama debido a una situación vinculada directamente con River y su inscripción en el torneo continental.
El Millonario mantuvo al delantero dentro de su lista de buena fe para las fases decisivas de la competencia pese a que ya había sido transferido al conjunto brasileño. Esa decisión terminó impidiendo que Vasco pudiera anotarlo para disputar las próximas instancias.
El reglamento de la CONMEBOL establece que "Un jugador no podrá ser inscripto para la Fase Final por más de un club". Esa etapa contempla los playoffs, octavos de final, cuartos de final, semifinales y final. Por ese motivo, Colidio deberá mirar desde afuera la serie que Vasco disputará ante Boca, tal como ya ocurrió en las instancias anteriores del certamen.
La situación que se generó tras su salida de River
Colidio fue vendido por River antes de que Vasco disputara la serie de octavos de final frente a Independiente Santa Fe. Sin embargo, el club argentino decidió conservarlo en la lista de buena fe de la Copa Sudamericana.
La situación tuvo una consecuencia concreta para el equipo brasileño. Aunque el atacante ya había cambiado de club, Vasco no pudo incorporarlo a su nómina para las fases posteriores porque el futbolista continuaba registrado por River para la Fase Final.
Así, el futbolista surgido en Boca Predio tampoco pudo estar presente en el cruce ante Olimpia y ahora volverá a ausentarse en una serie de enorme importancia, esta vez frente a Boca.
El delantero había comenzado a destacarse en Brasil
La baja representa un problema para Vasco porque Colidio había tenido un buen comienzo desde su llegada al fútbol brasileño. En apenas siete partidos, el delantero convirtió dos goles y entregó dos asistencias.
Además, viene de ser protagonista en el Brasileirao. El último fin de semana marcó un gol determinante en la agónica victoria frente a Gremio, un rival directo en la pelea por la permanencia. Por eso, su ausencia representa una baja sensible para el conjunto carioca, que deberá afrontar la semifinal sin uno de los futbolistas que rápidamente consiguió ganarse el reconocimiento de sus hinchas.
Boca y Vasco, cara a cara por un lugar en la final
Vasco da Gama avanzó a las semifinales después de eliminar a Independiente Santa Fe por un global de 2-0. Boca, por su parte, dejó en el camino a San Pablo luego de ganar en La Bombonera y empatar en el Morumbí.
La serie entre ambos se disputará durante las semanas del 14 y 21 de octubre. La ida será en La Bombonera y la revancha tendrá lugar en Río de Janeiro.
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