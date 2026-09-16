La jugada de River que beneficia a Boca: Facundo Colidio no podrá jugar ante el Xeneize

Así, el futbolista surgido en Boca Predio tampoco pudo estar presente en el cruce ante Olimpia y ahora volverá a ausentarse en una serie de enorme importancia, esta vez frente a Boca.

El delantero había comenzado a destacarse en Brasil

La baja representa un problema para Vasco porque Colidio había tenido un buen comienzo desde su llegada al fútbol brasileño. En apenas siete partidos, el delantero convirtió dos goles y entregó dos asistencias.

Además, viene de ser protagonista en el Brasileirao. El último fin de semana marcó un gol determinante en la agónica victoria frente a Gremio, un rival directo en la pelea por la permanencia. Por eso, su ausencia representa una baja sensible para el conjunto carioca, que deberá afrontar la semifinal sin uno de los futbolistas que rápidamente consiguió ganarse el reconocimiento de sus hinchas.

Boca y Vasco, cara a cara por un lugar en la final

Vasco da Gama avanzó a las semifinales después de eliminar a Independiente Santa Fe por un global de 2-0. Boca, por su parte, dejó en el camino a San Pablo luego de ganar en La Bombonera y empatar en el Morumbí.

La serie entre ambos se disputará durante las semanas del 14 y 21 de octubre. La ida será en La Bombonera y la revancha tendrá lugar en Río de Janeiro.