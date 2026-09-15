Alerta por frente frío a fines de septiembre: el mes cerrará con temperaturas por debajo de los 10°C
En lo que pareciera ser un invierno eterno, el Servicio Meteorológico Nacional anticipó que todavía no es momento de guardar los abrigos.
Contrariamente a lo que los argentinos esperan, el cierre de septiembre traerá condiciones meteorológicas variables a la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, marcadas por un inicio cálido que dará paso a un paulatino descenso térmico y a la presencia constante de viento frío hacia el último fin de semana.
De este modo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que habrá que esperar para guardar los abrigos. Si bien habrá varios días cálidos, el frío permanecerá hasta finales de mes, con un "último baile" antes de que inicie octubre.
Alerta por frente frío a fines de septiembre: el mes cerrará con temperaturas por debajo de los 10°C
La recta final del mes comenzará el jueves 24 con una jornada agradable y templada, donde la máxima alcanzará los 24°C y la mínima se ubicará en 14°C, con vientos del sector sur que registrarán intensidades de entre 19 y 45 km/h. Sin embargo, este escenario cambiará rápidamente a partir del viernes 25, cuando el ingreso de una masa de aire más fresca haga descender los termómetros a 20°C de máxima y 11°C de mínima, acompañados por ráfagas del este de hasta 42 km/h.
El enfriamiento se consolidará durante el fin de semana. Tanto el sábado 26 como el domingo 27 presentarán jornadas típicamente frescas, con marcas térmicas que oscilarán entre una mínima de 9°C y una máxima que no superará los 15°C.
Durante ambos días predominará la nubosidad parcial y vientos moderados provenientes del este, con velocidades estimadas de hasta 37 km/h.
Para el lunes 28 se prevé un leve repunte en las temperaturas, con una mínima de 11°C y una máxima de 17°C, aunque se mantendrá el ambiente ventoso con ráfagas de hasta 44 km/h y una persistente cobertura nubosa en toda la región metropolitana.
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