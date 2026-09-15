Alerta por frente frío a fines de septiembre: el mes cerrará con temperaturas por debajo de los 10°C

La recta final del mes comenzará el jueves 24 con una jornada agradable y templada, donde la máxima alcanzará los 24°C y la mínima se ubicará en 14°C, con vientos del sector sur que registrarán intensidades de entre 19 y 45 km/h. Sin embargo, este escenario cambiará rápidamente a partir del viernes 25, cuando el ingreso de una masa de aire más fresca haga descender los termómetros a 20°C de máxima y 11°C de mínima, acompañados por ráfagas del este de hasta 42 km/h.