Fred, claridad en el mediocampo

Su capacidad para distribuir la pelota y conectar con los delanteros lo convierte en una pieza importante. Sin embargo, llega a la final después de recuperarse de una lesión, por lo que su estado físico será un aspecto a seguir.

Renan Lodi, profundidad por izquierda

El lateral es una de las principales vías de ataque del equipo brasileño. Su velocidad y sus proyecciones le permiten generar superioridad por la banda. En la Sudamericana acumula 46 participaciones en secuencias ofensivas, el registro más alto del plantel.

Tomás Cuello, desequilibrio argentino

Surgido de Atlético Tucumán, el delantero puede jugar por ambos costados, aunque suele desempeñarse por derecha. Marcó ante Red Bull Bragantino en los octavos de final y frente a Santos en cuartos. Además, registra cuatro asistencias en el certamen.

Reinier, una incógnita física

El atacante de 24 años fue determinante ante Santos, con dos goles en la victoria 4-2, y también convirtió frente a Montevideo City Torque en semifinales. No obstante, llegaba a la definición en recuperación de una lesión.

Gabriel Delfim, especialista en penales

El arquero de 24 años se ganó la titularidad tras la lesión de Éverson. Su actuación más destacada fue ante Santos, cuando atajó tres remates en la tanda de penales: los de Gabigol, João Schmidt y Arthur Melo.