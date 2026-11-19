Boca ya sabe cuáles son las siete figuras de Atlético Mineiro que pueden arruinarle la final
El equipo de Eduardo Domínguez cuenta con futbolistas de experiencia y talento individual que pueden marcar diferencias en Barranquilla.
Boca se prepara para afrontar uno de los partidos más importantes de la temporada. El próximo sábado 21 de noviembre, el equipo de Rodolfo Arruabarrena enfrentará a Atlético Mineiro en Barranquilla, por la final de la Copa Sudamericana 2026. Del otro lado estará un rival dirigido por el argentino Eduardo Domínguez, que cuenta con varias individualidades capaces de inclinar la balanza.
Aunque el conjunto brasileño atraviesa un momento futbolístico complicado, tiene jugadores con jerarquía y experiencia internacional. Por eso, el Xeneize deberá prestar atención a una serie de nombres que pueden generar peligro tanto por sus características individuales como por su participación en el funcionamiento colectivo.
El Galo suele utilizar un esquema 4-2-3-1, con amplitud por las bandas y libertad para sus hombres ofensivos. De todas maneras, acumula siete partidos sin victorias, con cinco derrotas y dos empates, y atraviesa dificultades para convertir. Para el club de la Ribera, controlar las individualidades del Galo será fundamental en una final en la que los detalles pueden resultar determinantes.
Las 7 figuras de Atlético Mineiro que pueden complicarle la final de la Sudamericana a Boca
Bernard, el conductor ofensivo
Con 34 años, Bernard es uno de los referentes del Galo. Campeón de la Copa Libertadores 2013 con Atlético Mineiro, se destaca por su capacidad para encontrar espacios entre líneas, asociarse y acercarse al área rival. En esta edición de la Sudamericana convirtió cinco goles y será una de las principales amenazas.
Gustavo Scarpa, peligro en la pelota parada
El mediocampista brasileño tiene una pegada destacada y puede lastimar tanto con remates de media distancia como mediante centros y tiros libres. Boca deberá evitar las infracciones cerca del área para no darle oportunidades de explotar esa virtud.
Fred, claridad en el mediocampo
Su capacidad para distribuir la pelota y conectar con los delanteros lo convierte en una pieza importante. Sin embargo, llega a la final después de recuperarse de una lesión, por lo que su estado físico será un aspecto a seguir.
Renan Lodi, profundidad por izquierda
El lateral es una de las principales vías de ataque del equipo brasileño. Su velocidad y sus proyecciones le permiten generar superioridad por la banda. En la Sudamericana acumula 46 participaciones en secuencias ofensivas, el registro más alto del plantel.
Tomás Cuello, desequilibrio argentino
Surgido de Atlético Tucumán, el delantero puede jugar por ambos costados, aunque suele desempeñarse por derecha. Marcó ante Red Bull Bragantino en los octavos de final y frente a Santos en cuartos. Además, registra cuatro asistencias en el certamen.
Reinier, una incógnita física
El atacante de 24 años fue determinante ante Santos, con dos goles en la victoria 4-2, y también convirtió frente a Montevideo City Torque en semifinales. No obstante, llegaba a la definición en recuperación de una lesión.
Gabriel Delfim, especialista en penales
El arquero de 24 años se ganó la titularidad tras la lesión de Éverson. Su actuación más destacada fue ante Santos, cuando atajó tres remates en la tanda de penales: los de Gabigol, João Schmidt y Arthur Melo.
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