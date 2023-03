Censura en el Boca de Riquelme: qué pasó con Daniel Mollo

Mollo contó que gente de prensa de Boca Juniors se solidarizó con él y prometió investigar lo que sucedió.

Boca censor: la palabra de Mollo

riquelme mollo

"Les voy a pedir disculpas si tengo el peor relato de mi vida, pero vamos a sacar esto adelante. Mirá que en San Martín (su barrio) vi cosas, y recorro las canchas del mundo, pero esto no lo viví jamás en todos los años que llevo en el periodismo años".

"No es fácil meterse en el partido, seguramente alguna palabra oficial tendremos en un rato para saber lo que pase en Boca hoy, y por qué se quiere torcer la opinión que uno quiere ejercer con libertad"

"La imagen de hoy (por este lunes), de mandar a una señorita a la que no se le puede decir nada, porque si no es considerado violencia de género, con tres personas cruzadas de brazo, de los cuales ninguno se identificó, invitándome a otro lugar, es una locura. Nos vinieron a echar de esta cabina porque no estamos alineados con esta gestión. Si me lo hacen en otro club lo entiendo, pero esto es una puñalada, rozando la censura".

"Vinieron cuatro personas a la cabina, algunos con fea actitud, como mirándote por arriba, a decir que nos teníamos que ir. Pidieron que no podía hablar ningún opositor, quisieron armarnos el programa. El otro día, en cancha de Vélez, habló Blas Giunta, reconociendo la grandeza de Riquelme por poder trabajar en Boca. Una nota que repetimos el lunes y que yo, como director del portal Puro Boca, lo reflejé ahí también".

"Esperemos que todo haya sido idea de algún aventurado, que no entiende nada de esto".