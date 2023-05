Chiquito Romero apuntó fuerte contra Palavecino tras el Superclásico

Luego, en conferencia de prensa, Chiquito Romero apuntó contra el jugador de River con fuertes declaraciones. "Lo que pasó fue que Palavecino, en vez de ir a festejar con sus compañeros, le gritó el gol en la cara a dos compañeros míos. Yo no fui a pelear, fui a decirle que no estaba bien lo que estaba haciendo y que se vaya a festejar con ellos, pero mis compañeros saltaron detrás mío pensando que me iba a pelear y los jugadores de River también saltaron".

"LO DE PALAVECINO ES UNA FALTA DE RESPETO TERRIBLE"



Romero habló de lo sucedido tras el penal de Borja y se mostró molesto con el futbolista de River.



Y, agregó: "Le dije a Palavecino y a todos los muchachos de River en la cara. Con el entrenador anterior habían logrado algo, que era que todo el mundo hable muy bien de ellos. Y que un chico, en vez de festejar con sus compañeros el gol, se pone a gritar en la cara de nuestros jugadores, es una falta de respeto terrible".