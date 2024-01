El deseo de una figura del fútbol europeo: "Me gustaría jugar en Boca"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/PlanetaBoca/status/1741986904441053313&partner=&hide_thread=false Santiago Giménez, hijo del “Chaco” Giménez, habló sobre su deseo de jugar en Boca.



Actualmente, juega en el Feyenoord y es una de las figuras que tiene la liga holandesa. pic.twitter.com/mi4KWOEau7 — Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) January 2, 2024

"Primero quiero hacer mi carrera en Europa. Quiero disfrutar. Después si se da, obviamente que me encantaría", apuntó el delantero del seleccionado mexicano de fútbol.

La idea de Giménez es seguir los pasos de su padre en el fútbol argentino. El "Chaco" jugó en Boca entre 1998 y 2002, donde ganó tres campeonatos locales (Apertura 1998, Clausura 1999 y Apertura 2000) y tres internacionales (Copa Libertadores 2000, Copa Intercontinental 2000 y Copa Libertadores 2001).

santiago gimenez mexico.jpg

El hijo del "Chaco" también expresó su simpatía por Cruz Azul de México, institución donde se formó como jugador y que lo tiene a su padre como uno de sus jugadores más queridos.

"La gente piensa que tengo que ser de Boca o de Cruz Azul. Soy de los dos. Son países diferentes. Tengo a mi padre que desde niño me inculcó ser de Boca, pero a mí personalmente me tocó vivir en Cruz Azul y me hice hincha. Soy fanático de los dos", señaló Giménez.