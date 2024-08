Franco Di Santo estuvo en las tribunas de La Bombonera para ver Boca Juniors – Cruzeiro

El delantero que pasó por Chelsea de Inglaterra y Werder Bremen de Alemania, nunca expresó ser hincha de Boca públicamente, por lo que llamó la atención su visita en La Bombonera.

De hecho, el atacante había pasado por el radar del Consejo de Fútbol tres años atrás, cuando aún vestía los colores del Ciclón. Como no tenía cláusula de salida, la dirigencia de la institución azulgrana le dijo a la Comisión Directiva xeneize que pretendía un monto básico de tres millones de dólares para empezar a negociar.

Franco Di Santo Franco Di Santo jugó en San Lorenzo en 2020 y 2021.

Si bien las negociaciones no llegaron a estar demasiado avanzadas, el jugador resolvió seguir en San Lorenzo."La única forma en que me iba en ese momento, y se lo dije al presidente, era si le dejaba algo a San Lorenzo. No llegaron a un acuerdo. No sé qué pasó en el medio. Decidí quedarme", reveló.

Tras un breve paso por Independiente Rivadavia de Mendoza, en el que jugó un solo encuentro (52 minutos contra Deportivo Riesta y erró un penal), Di Santo se quedó sin club y actualmente está a la búsqueda. También había surgido el rumor de que le reclamaría una deuda salarial, aunque la rescisión del contrato habría terminado en buenos términos.