Pánico en Recoleta por un vecino que dispara a transeúntes con un rifle de aire comprimido desde un balcón
El periodista Claudio Savoia denunció que el hombre dispara una pistola de aire comprimido y tira elementos contundentes a sus vecinos.
El periodista Claudio Savoia denunció en sus redes que Rubén R., quien vive en Anchorena al 1577, hirió con disparos de aire comprimido a una mujer y a una nena, además de arrojar vidrios y objetos peligrosos a los transeúntes, acumulando varias denuncias. Pese a que tras un allanamiento le secuestraron el rifle de aire comprimido y balas de armas letales, según los vecinos el Juzgado de Primera Instancia N° 27, a cargo de la Dra. María Carolina De Paoli, y la Secretaría N° 53, a cargo de la Dra. Susana Noelia Chávez, resolvieron que no fuera detenido.
En Argentina, cuando una persona es imputada por hechos como los descriptos (lesiones con arma, tenencia de municiones, etc.), la decisión de detenerla o no durante la investigación recae en el juez interviniente, quien debe evaluar si existen riesgos procesales como el entorpecimiento de la causa o un peligro para la sociedad. La prisión preventiva es excepcional y procede solo cuando otras medidas, como la restricción de acercamiento o el uso de tobillera electrónica, se consideran insuficientes para garantizar el proceso. Por eso, en casos donde hay denuncias previas y secuestro de elementos peligrosos, suele generar controversia vecinal que no se ordene la detención, ya que muchos entienden que existen indicadores de peligrosidad concreta.
Violento asalto en la casa de Ponte Perro, conocido cantante de cumbia
Una entradera a la casa en Ituzaingó del cantante de RKT Mario Emanuel De Los Santos, conocido como Ponte Perro, terminó con toma de rehenes, un tiroteo y un delincuente muerto este viernes por la tarde.
Todo ocurrió este viernes cuando los delincuente irrumpieron en la propiedad donde se encontraba el artista junto a su pareja. Ambos fueron atados y reducidos por los asaltantes, que buscaban robar pertenencias.
Después, los ladrones escaparon en un auto de color gris, que tenía pedido de secuestro por un robo en la Ciudad de Buenos Aires.
La huida derivó en una persecución policial que incluyó un tiroteo. Todo terminó cuando el vehículo de los ladrones chocó en el cruce de las calles Alberti y Ecuador. En ese lugar, uno de los ladrones fue abatido, mientras que los otros dos cómplices intentaron escapar a pie.
Uno de ellos fue detenido, mientras que el otro tomó como rehén a una vecina de 50 años para evitar el arresto. Un video, que quedó registrado por las cámaras de seguridad, muestra que los policías rodearon el lugar y le ordenaron al asaltante que se entregara.
En medio de la tensión, la mujer intentaba calmar la situación y pedía tranquilidad, mientras los agentes buscaban convencer al delincuente de que cambiara su actitud y garantizaban que no resultaría herido. “Ya salimos, no pasa nada”, se escucha decir a la víctima.
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