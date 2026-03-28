Pánico en Recoleta por un vecino que dispara a transeúntes con un rifle de aire comprimido desde un balcón

La huida derivó en una persecución policial que incluyó un tiroteo. Todo terminó cuando el vehículo de los ladrones chocó en el cruce de las calles Alberti y Ecuador. En ese lugar, uno de los ladrones fue abatido, mientras que los otros dos cómplices intentaron escapar a pie.

Uno de ellos fue detenido, mientras que el otro tomó como rehén a una vecina de 50 años para evitar el arresto. Un video, que quedó registrado por las cámaras de seguridad, muestra que los policías rodearon el lugar y le ordenaron al asaltante que se entregara.

En medio de la tensión, la mujer intentaba calmar la situación y pedía tranquilidad, mientras los agentes buscaban convencer al delincuente de que cambiara su actitud y garantizaban que no resultaría herido. “Ya salimos, no pasa nada”, se escucha decir a la víctima.