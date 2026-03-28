Netflix: la película romántica que te va a hacer creer en el amor de nuevo

De qué trata "Sin aliento"

Sin aliento 2 "Sin aliento" llegó a Netflix en septiembre del 2025.

La historia sigue a Roxana, una joven que queda completamente atrapada por Pascal, un reconocido buzo profesional que vive para romper límites bajo el agua. A través de él, descubre la apnea, un deporte fascinante y riesgoso, que poco a poco pasa a ocupar el centro de su vida.