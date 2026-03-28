Netflix: la película romántica que te va a hacer creer en el amor de nuevo
Es de origen francés y llegó al mundo cinematográfico en el 2022. Tiene dos horas de duración y su director fue David Rosenthal. Descubrí de qué trata.
Las plataformas de streaming como Netflix se posicionaron como protagonistas del entretenimiento global, apostando por producciones de alto nivel que buscan captar la atención del público desde el primer minuto. En este contexto aparece "Sin aliento", una película francesa que mezcla romance, drama y tensión a lo largo de dos horas.
Protagonizada por Camille Rowe y Sofiane Zermani, la historia presenta una conexión fuerte entre un instructor de buceo y su alumna. Dirigida por David Rosenthal, este film basado en hechos reales se convirtió en una opción atrapante dentro del catálogo de Netflix.
De qué trata "Sin aliento"
La historia sigue a Roxana, una joven que queda completamente atrapada por Pascal, un reconocido buzo profesional que vive para romper límites bajo el agua. A través de él, descubre la apnea, un deporte fascinante y riesgoso, que poco a poco pasa a ocupar el centro de su vida.
Lo que empieza como una relación intensa y apasionada se va volviendo cada vez más compleja. La admiración y el amor que siente por él terminan arrastrándola a una dinámica exigente y peligrosa, donde todo gira en torno a la competencia, la presión y el riesgo constante.
La película se inspira en la muerte de una buceadora francesa que falleció en 2002 al intentar batir un récord de apnea. Tras la tragedia, su pareja repitió la misma inmersión como homenaje y dejó flores en el fondo del mar.
Reparto de "Sin aliento"
- Camille Rowe como Roxana
- Sofiane Zermani como Pascal
- César Domboy como Tom
- Laurent Fernandez como Stéphane
- Zacherie Chasseriaud como Sacha
- Muriel Combeau como Juliette
- Antonin Schopfer como Alain
Tráiler de "Sin aliento"
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario