Matko Miljevic quedó herido tras un intento de robo y es baja ante San Martín de Formosa por la Copa Argentina

Desde la institución llevaron tranquilidad respecto al estado general de Miljevic, ya que no presenta lesiones de gravedad ni comprometió estructuras musculares o óseas. En ese sentido, se espera que pueda evolucionar favorablemente en los próximos días y reincorporarse a los entrenamientos en el corto plazo, dependiendo de cómo responda al tratamiento y al reposo indicado.

En lo estrictamente futbolístico, la ausencia del mediocampista obliga a Gustavo Costas a reconfigurar el armado del equipo para enfrentar a San Martín de Formosa, en un partido donde Racing buscará imponer su jerarquía para avanzar de ronda sin sobresaltos.

Más allá de la diferencia de categorías entre ambos equipos, la baja de Miljevic representa una alternativa menos en la mitad de la cancha, en un contexto donde el entrenador venía evaluando distintas variantes y rotaciones. Así, el episodio extrafutbolístico termina impactando directamente en la planificación deportiva de la “Academia” en el arranque de su participación en la Copa Argentina.