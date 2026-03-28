Matko Miljevic quedó herido tras un intento de robo y es baja ante San Martín de Formosa por la Copa Argentina
El mediocampista de La Academia fue víctima de un hecho de inseguridad y no será parte del plantel.
El mediocampista de Racing Club, Matko Miljevic, fue víctima de un intento de robo en las últimas horas y, como consecuencia de las heridas sufridas durante el episodio, quedó desafectado del partido frente a San Martín de Formosa por la Copa Argentina, en lo que representa una baja sensible de último momento para el equipo de Avellaneda.
El hecho tuvo lugar en la zona de Puerto Madero, donde el futbolista fue abordado por delincuentes que intentaron sustraerle una cadena y su teléfono celular. En medio de la situación, Miljevic habría ofrecido resistencia, lo que derivó en un forcejeo que terminó con el jugador con distintas lesiones.
De acuerdo a la información que trascendió, el volante sufrió traumatismos varios, escoriaciones y una herida cortante en la zona de la cadera (a la altura de la cresta ilíaca), lo que motivó la intervención médica y encendió la preocupación dentro del cuerpo técnico encabezado por Gustavo Costas.
A pesar del episodio, el futbolista se presentó igualmente con el plantel y llegó a formar parte de la concentración previa al encuentro. Sin embargo, con el correr de las horas y debido al dolor persistente producto de las lesiones, se tomó la decisión de desafectarlo de la convocatoria para evitar mayores riesgos físicos.
La determinación fue consensuada entre el cuerpo médico y el cuerpo técnico, priorizando la salud del jugador por encima de cualquier urgencia deportiva, teniendo en cuenta además que se trata del debut de Racing en la competencia federal, donde el margen de exigencia puede ser alto incluso ante un rival de menor categoría.
Desde la institución llevaron tranquilidad respecto al estado general de Miljevic, ya que no presenta lesiones de gravedad ni comprometió estructuras musculares o óseas. En ese sentido, se espera que pueda evolucionar favorablemente en los próximos días y reincorporarse a los entrenamientos en el corto plazo, dependiendo de cómo responda al tratamiento y al reposo indicado.
En lo estrictamente futbolístico, la ausencia del mediocampista obliga a Gustavo Costas a reconfigurar el armado del equipo para enfrentar a San Martín de Formosa, en un partido donde Racing buscará imponer su jerarquía para avanzar de ronda sin sobresaltos.
Más allá de la diferencia de categorías entre ambos equipos, la baja de Miljevic representa una alternativa menos en la mitad de la cancha, en un contexto donde el entrenador venía evaluando distintas variantes y rotaciones. Así, el episodio extrafutbolístico termina impactando directamente en la planificación deportiva de la “Academia” en el arranque de su participación en la Copa Argentina.
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