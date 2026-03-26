La Liga confirmó el día del Superclásico River vs. Boca y la agenda final del Torneo Apertura

nicolas ramirez boca river

La fecha 14 también contará con duelos de relevancia, ya que Boca recibirá a Independiente el sábado 11 de abril, mientras que Racing será local frente a River el domingo 12. La jornada 16 comenzará el jueves 23 de abril y finalizará el 27 del mismo mes, aunque no será la que definirá los ocho equipos clasificados a los playoffs. Esto se debe a que la novena fecha, que había quedado pendiente por el paro de la AFA, se disputará el último fin de semana de abril y terminará de ordenar la tabla de posiciones del Torneo Apertura.