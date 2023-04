Gerardo Martino rompió el silencio y explicó por qué descartó ser DT de Boca

En diálogo con The Athletic, el experimentado entrenador, agregó: "Boca actualmente también está impactado por la política nacional, lo que requiere un cierto nivel de evaluación. Y luego estaba mi capacidad para asumir un proyecto de esa magnitud en este momento".

"Después de un proceso exigente de cuatro años con México, mi análisis tenía que ser muy detallado. Una vez que aceptás un desafío como ese, no hay vuelta atrás. Creí que este no era el momento adecuado para mí. En este momento, Boca necesitaba otro tipo de compromiso", sostuvo el Tata.

Por último, contó además que "después de todo lo que pasó con Boca en las últimas semanas, ahora todos tienen mi número y está bien". "Respondo mensajes pero no doy entrevistas en Argentina. No he dado una entrevista en la Argentina en seis años, desde que dejé la Selección, y no voy a hacer más", sentenció sobre la repercusión que tomó su posible arribo.