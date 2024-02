Incertidumbre en Boca: las dos malas noticias que recibió Diego Martínez

marcos rojo boca.jpg

La noticia que alarmó al Mundo Boca es que el extremo Langoni por un “golpe en su rodilla” se entrenó de manera diferenciada para preservarlo. Sin embargo, el cuerpo técnico espera que este miércoles se pueda sumar al grupo nuevamente y desarrollar la práctica con normalidad.

Por su lado, el central Rojo se entró a la par del grupo en la primera parte del entrenamiento y en el final, cuando los jugadores se disponían a hacer un reducido, el ex Manchester United de Inglaterra no fue parte de esa actividad y su presencia en el Superclásico es una incógnita. Incluso, puede quedar nuevamente fuera de la convocatoria para no apurar su recuperación de la lesión.

luca langoni.jpg

Pese a que el DT Martínez aún no dio certezas de cómo y con qué sistema irá a jugar a Núñez, hay jugadores que serán una fija en el Xeneize para el domingo: esos nombres son los de Sergio Romero, Luis Advíncula -puede ser de lateral o volante por derecha-, Nicolás Figal, Ezequiel Fernández, Kevin Zenón y Miguel Merentiel.

El Superclásico del fútbol argentino, entre Boca y River, será este domingo desde las 17 horas en el estadio Más Monumental por la fecha 7 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) con arbitraje de Yael Falcón Pérez.