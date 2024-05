La dura confesión de un exjugador de Boca: "Soy adicto"

“Cuando salí de Millonarios fue el punto más profundo que toqué, porque durante estos últimos tres años caí en el fondo de mi adicción. Ya no daba, había perdido mi dignidad, mi círculo social cercano, la confianza de seres queridos y lo más importante y valioso que tengo, que son mis tres hijos. Perdí muchas cosas de valor sentimental”, recordó el exfutbolista de 37 años.

image.png

“Me tocó rendirme y entregarme a mi ser superior, a unos profesionales con los que estoy trabajando para poder remediar muchas cosas. Recuperar la confianza tanto mío, como la de mis hijos, la de mis familiares. Proyectarse y aceptar, fue lo principal. No podía solo y me dejé ayudar. Estoy en ese proceso. Con toda seguridad le puedo decir que este es el definitivo. Ya le toqué la puerta al diablo y no es lo mejor”, siguió contando el colombiano.

“El fútbol me enseñó a ser disciplinado y a trabajar. Del tiempo que llevo en esto no voy a hablar, pero les aseguro que de las 24 horas del día estoy trabajando 10 con un grupo muy completo de psicólogos, psiquiatras y entrenadores”, cerró.