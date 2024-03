La empleada de Boca que denunció a Jorge Martínez apuntó contra el Consejo del Fútbol

La víctima indicó que las actitudes de Martínez no fueron buenas desde el primer día y que sucedía con la mayoría de las mujeres del equipo. “Cuando yo empecé a decir: ‘Che, a mí me está haciendo esto’, otras dijeron: ‘A mí también me hace lo mismo’”.

Jorge Martínez.jpg Jorge Martínez, ex DT del equipoo de fútbol femenino de Boca, denunciado por abuso sexual

Denunció que Martínez tenía actitudes “abusivas y violentas” pero “se fueron naturalizando”: “Ya nadie cuestionaba si él venía y en lugar de hablarte mirándote a los ojos, te miraba los pechos, porque “él es así”. No se cuestionaba si venía y, en lugar de abrazarte como una persona normal, te abrazaba y te tocaba tus partes íntimas, porque “ya es parte de él”. Se empezó a normalizar el abuso dentro del equipo. El abuso sexual, el abuso de violencia, y de poder. Cuando él me toca la cola (y esa es la denuncia que yo hago) traspasa todos los límites. Lo hizo de forma grosera, lo que me confirmó que me estaba abusando constantemente”.

En marzo de 2022, Marco habló con sus compañeros de trabajo e hizo la denuncia en Recursos Humanos y en el Departamento de Inclusión e Igualdad, a cargo de Adriana Bravo, que para entonces ya era vicepresidenta tercera de Boca. Ante la falta de respuestas por parte del club, el 7 de marzo de 2023 presentó la denuncia formal ante la Justicia.

“Bermúdez, Cascini y Delgado sabían que los abusos eran reales”

Alfredo Cascini Jorge Bermúdez Marcelo Delgado

"Cuando me tocó la cola, hablo con Jorge Bermúdez, Raúl Cascini y Marcelo Delgado. Les informé y les conté todo. Ellos me dijeron que ya lo estaban hablando con Juan Román Riquelme y también con Cristian, su hermano. Estaban todos informados. Y me dicen que supuestamente iban a tomar algún tipo de medidas, pero nunca las tomaron. Ellos sabían que el abuso sexual era real y sabían que no era solo conmigo", denunció la víctima en una entrevista con La Nación.

Según indicó, le “prometieron que iban a buscarle una solución a esto, pero no cambió nada”. “En ningún momento se comunicaron conmigo, ni siquiera para preguntarme cómo estoy. Mi teléfono es el mismo de toda la vida. Bermúdez me dijo que si pasaba algo más lo llamara y jamás me volvió a atender”, aseguró.

Jorge Martínez fue removido de su cargo como DT de Las Gladiadoras recién un mes después de la denuncia por abuso sexual.

"Riquelme sabía que yo estaba siendo abusada"

riquelme (1).jpg

Florencia también remarcó que Juan Román Riquelme nunca se comunicó con ella pese a que siempre habían tenido un trato cordial y muy bueno: “Me hubiera encantado que me llamara por teléfono, que tuviera ese gesto”.

Al ser consultada sobre qué le diría al actual presidente de Boca, respondió: “Le preguntaría cuál es la información que estaba manejando sobre esta situación. Qué versión le llegó. Porque tengo entendido que él sí sabía que yo estaba siendo abusada y que, en el equipo de fútbol femenino, varias de las jugadoras también estaban siendo abusadas. Entonces a mí, sinceramente, me llama la atención que él permitiera que siguiera pasando, porque eso lo hace cómplice, como todas las personas que sabían y permitían que esto siguiera pasando”.

La falta de accionar de Boca ante la denuncia de abuso sexual

Florencia Marco apuntó contra la falta de accionar del Departamento de Género, encabezado por Adriana Bravo, y la falta de profesionalidad de la psicóloga de Las Gladiadoras, que les dijo a las futbolistas que de “ese tema no se podía hablar”: “¿Por qué nadie tiene el poder para tomar la decisión de separar a un abusador? Si existe un Departamento de Género, ¿por qué no se involucra? Y si no se involucra, ¿para qué está? ¿Por qué la psicóloga no tiene el poder para tratar esta situación con las jugadoras si es la psicóloga del plantel?”, se preguntó la denunciante.

“Si no pueden ocupar el rol que tienen que ocupar, tienen que dar un paso al costado y correrse, porque ponen en peligro a muchas personas. Porque, aparte de ser cómplices de estos abusos, son coproductores también de estos abusos, porque ayudan a que se sigan produciendo. Todos lo vemos y se seguirá haciendo, porque igual esos profesionales no dirán nada. 'Sí, bueno, es así. Que te sigan tocando. Venís, llorás un ratito, te consuelo y mañana te van a tocar de vuelta'. Entonces, siguen coproduciendo esos abusos”.

jorge martinez dt boca femenino 2.jpg

Durante la entrevista, Florencia Marco sostuvo que “Adriana Bravo ya sabía todo porque era un secreto a voces. Todo el mundo sabía (y sobre todo los que estaban dentro del club), que era lo que estaba pasando. Lo sabían los periodistas, y el que no lo sabía, lo sospechaba”.

Detalló que durante un viaje del plantel a Ecuador no pudo dormir y lo vivió “con terror” porque Martínez dormía en el mismo piso del hotel y “la mayoría de las noches ingresaba alcohol a su habitación”.

“Un día llega Adriana con (Mauricio) Serna y esa noche se quedó en mi habitación. Le conté un poco la situación por la que estaba pasando y fue la única noche que pude dormir tranquila. Desde ese momento sabía perfectamente lo que pasaba. Y en ese viaje también supo que, en el primer partido, que se suspendió porque estaba lloviendo, Martínez había entrado al vestuario sin avisar mientras las jugadoras estaban desnudas y se estaban cambiando”, denunció.

Recordó entonces cuáles fueron sus sensaciones tras denunciar a Jorge Martínez: "Cuando hice la denuncia sentía mucha vergüenza. Mucha vergüenza. Pero una vez que esto se hizo público, lloré después porque me conmovía todo el amor que recibía de todas las personas, de compañeros de otros sectores del club que no sabían que yo había estado atravesando eso, de ex compañeros, ex jugadores y ex técnicos del plantel profesional masculino con los que había trabajado, de mi pueblo, de todo el mundo".

"Creo que todas las personas que están acompañando a deportistas tienen que estar instruidas para poder hacerlo, no solamente con conocimiento de la profesión, sino también con perspectiva de género", consideró la víctima.