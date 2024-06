Boca: la furia de los hinchas por la exclusión de Vicente Taborda

“Cuál era la necesidad de insultar, de paso se ve que no ves fútbol ni de tu propio país, Taborda venía siendo la estrella en Platense y lo regresaron a que caliente banca durante 6 meses, y solo lo hicieron jugar como medida de desesperación en la final contra el Fluminense”, dijo otro de los hinchas del club de la Bombonera, uno de los estadios más particulares.

Los mensajes no quedaron ahí: “A Valentini lo declara prescindible la Comisión Directiva. No el técnico. A Taborda yo le daría más oportunidades”; “Me duele lo de Taborda y Valentini, Dios mío”; “Con Taborda tiene que haber un problema de indisciplina muy grave sino no se entiende”.

Los tuits de hinchas de Boca en defensa de Vicente Taborda

Los jugadores prescindibles de Boca

Vicente Taborda

Darío Benedetto

Frank Fabra

Norberto Briasco

Juan Ramírez

Nicolás Valentini

Jorman Campuzano