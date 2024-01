No tiene lugar en Boca y es el sueño de Carlos Tevez para Independiente

image.png

Se trata del paraguayo Bruno Valdez, defensor que no está en la consideración del Xeneize a pesar de la lesión de Marcos Rojo que abrió un lugar en la zaga. Por esta razón, y tal cómo lo dijo su represente, el paraguayo en caso de no ser tenido en cuenta no ve con malos ojos buscar nuevos aires.

Así lo dio a conocer el periodista Augusto César en ESPN, quien contó que hay un interés pero que Juan Román Riquelme aceptará una oferta sólo si Independiente compra la ficha del futbolista de 31 años, ya que no le serviría utilizar un cupo de extranjero y prestarlo.