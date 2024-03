Boca perdió con Flamengo y es subcampeón de la Copa Libertadores Sub-20

Con la presencia del presidente Juan Román Riquelme en el estadio, Boca no pudo cosechar el bicampeonato en un encuentro que tuvo como polémica principal un notorio planchazo de Lucyan sobre Jerónimo Campos que no fue sancionado ni con falta, dado que el juez no vio la infracción ni fue llamado por el VAR.

Embed El planchazo que recibió Campos del jugador del Flamengo que para el árbitro y el VAR no fue nada.



Boca está perdiendo 2-1 en la final de la Libertadores Sub 20. pic.twitter.com/J1JzKdNwYg — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 17, 2024

LOS NÚMEROS DE BOCA ANTE FLAMENGO