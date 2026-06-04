Boca: Riquelme busca a un ex compañero como DT

La experiencia internacional del Vasco Arruabarrena

Luego de dejar Boca, Arruabarrena desarrolló gran parte de su carrera como entrenador en Medio Oriente. Dirigió a Al Wasl y Shabab Al-Ahli en Emiratos Árabes Unidos, Al-Rayyan de Qatar y también tuvo un paso por Pyramids de Egipto. Además, en 2022 asumió al frente de la Selección de Emiratos Árabes Unidos, aunque no logró clasificar al equipo al Mundial de Qatar y dejó el cargo en abril de 2023. Su última experiencia fue en Al-Taawoun de Arabia Saudita durante 2024, desde donde ahora podría dar el salto para regresar al fútbol argentino.

Mientras Boca acelera la búsqueda de un nuevo entrenador, el nombre de Arruabarrena gana fuerza y se perfila como el principal candidato para asumir un desafío complejo: devolver al equipo al protagonismo local e internacional tras un semestre que volvió a terminar con decepción para los hinchas xeneizes.