Boca: Riquelme busca a un ex compañero como DT
Juan Román Riquelme tiene al Vasco Arruabarrena como principal candidato para convertirse en el nuevo DT de Boca tras la salida de Claudio Úbeda.
Tras la confirmación de la salida de Claudio Úbeda, Boca comenzó la búsqueda de un nuevo entrenador y ya tiene un nombre que sobresale por encima del resto. Según trascendió en las últimas horas, Rodolfo Arruabarrena es el principal candidato de Juan Román Riquelme para asumir la conducción técnica del equipo.
El ex lateral izquierdo y campeón de la Copa Libertadores como jugador podría regresar al club una década después de su primera experiencia como DT. Desde la dirigencia valoran su conocimiento de la institución y la experiencia acumulada durante los últimos años en el fútbol internacional.
Arruabarrena dirigió a Boca entre 2014 y 2016 y consiguió dos títulos durante su gestión: el Campeonato de Primera División y la Copa Argentina 2015. Sin embargo, su ciclo también quedó marcado por dos eliminaciones ante River. La primera fue en la Copa Sudamericana 2014 y la segunda en la Copa Libertadores 2015, una serie recordada por el episodio del gas pimienta en La Bombonera que derivó en la descalificación del Xeneize por parte de la Conmebol.
Pese a esos antecedentes, el Vasco mantiene una buena consideración dentro del club y aparece como la opción que más seduce a Riquelme para encabezar la reconstrucción futbolística luego de la eliminación en la fase de grupos de la Copa Libertadores.
La experiencia internacional del Vasco Arruabarrena
Luego de dejar Boca, Arruabarrena desarrolló gran parte de su carrera como entrenador en Medio Oriente. Dirigió a Al Wasl y Shabab Al-Ahli en Emiratos Árabes Unidos, Al-Rayyan de Qatar y también tuvo un paso por Pyramids de Egipto. Además, en 2022 asumió al frente de la Selección de Emiratos Árabes Unidos, aunque no logró clasificar al equipo al Mundial de Qatar y dejó el cargo en abril de 2023. Su última experiencia fue en Al-Taawoun de Arabia Saudita durante 2024, desde donde ahora podría dar el salto para regresar al fútbol argentino.
Mientras Boca acelera la búsqueda de un nuevo entrenador, el nombre de Arruabarrena gana fuerza y se perfila como el principal candidato para asumir un desafío complejo: devolver al equipo al protagonismo local e internacional tras un semestre que volvió a terminar con decepción para los hinchas xeneizes.
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