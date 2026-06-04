Claudio Úbeda habló y defendió su ciclo como DT de Boca: "No fue un fracaso"

Entre los aspectos que destacó de su gestión, recordó las victorias obtenidas en los clásicos y una extensa racha sin derrotas que permitió sostener al equipo en los primeros planos durante varios meses. Sin embargo, reconoció que en una institución de la magnitud de Boca esos antecedentes suelen quedar relegados cuando no se alcanzan los objetivos más importantes: “Ganamos los dos clásicos y estuvimos como 14 partidos sin perder. En Boca no alcanza solo con eso. Lamentablemente te quedás siempre con la foto final y es entendible que la gente se enoje”.

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Finalmente, valoró la relación que mantuvo con los futbolistas y destacó especialmente el liderazgo ejercido por Leandro Paredes dentro del vestuario. También reveló detalles de la reunión en la que le comunicaron que no continuaría al frente del equipo. Según explicó, el encuentro con Marcelo Delgado se desarrolló en buenos términos y estuvo acompañado por un reconocimiento al trabajo realizado.

“Fue una charla muy buena con Marcelo Delgado. Me dijo que quería juntarse conmigo y tener una charla cara a cara. Me dio los argumentos por los cuales entendía que no íbamos a seguir”, relató. Y agregó: “Hubo un agradecimiento de su parte por todo el proceso sin conflictos internos, algo que nos es fácil en el Mundo Boca”.