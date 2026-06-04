Claudio Úbeda habló y defendió su ciclo como DT de Boca: "No fue un fracaso"
Tras dejar el cargo luego de la caída en la Copa Libertadores, el entrenador analizó su paso por el club y sostuvo que los resultados finales opacaron aspectos positivos del proceso.
Claudio Úbeda rompió el silencio después de su salida de Boca y realizó una extensa evaluación de su paso por el club. El entrenador, que dejó el cargo tras la eliminación del equipo en los octavos de final de la Copa Libertadores 2026, afirmó que el desenlace deportivo no debería ser interpretado como un fracaso y remarcó que existieron aspectos positivos durante su gestión que quedaron eclipsados por el resultado final.
En una entrevista radial, el técnico reconoció que la forma en que concluyó el ciclo le generó tristeza, ya que consideraba que el equipo todavía tenía margen para seguir creciendo. Además, admitió que su intención era permanecer en el puesto y continuar desarrollando el proyecto junto al plantel: “Las condiciones en que pasó (la salida) nos duelen, sabíamos que teníamos muchas posibilidades y condiciones para seguir avanzando. En el Mundo Boca el resultado que se necesita permanentemente es ganar, entendemos las reglas del juego y es lógico que se desencadene una situación así”, manifestó.
"Sifón" explicó que, más allá de la eliminación internacional, observaba señales positivas en la evolución futbolística del equipo. En ese sentido, lamentó que el cierre del ciclo terminara condicionando la evaluación general de su trabajo. “¿Si quería quedarme? Sí. Tenía el deseo de pertenecer a ese grupo, estar con los jugadores y la gente que rodea el Mundo Boca, y seguir evolucionando como equipo. Los resultados finales terminan tapando muchas cosas buenas que ocurrieron y te hacen ver que el desenlace iba a ser ese", señaló.
El entrenador también se refirió al concepto de fracaso y rechazó esa etiqueta para describir su paso por la institución. A su entender, el plantel compitió hasta el final y logró atravesar varios momentos positivos a lo largo de la temporada. “Todos entendemos la exigencia que tienen los equipos grandes de la Argentina y el mundo, mucho más Boca. Entendíamos que no avanzamos en octavos de Copa Libertadores y dependíamos de ese resultado. No fue un fracaso: fracasar es no intentar y nosotros lo hicimos hasta el final”, sostuvo.
Entre los aspectos que destacó de su gestión, recordó las victorias obtenidas en los clásicos y una extensa racha sin derrotas que permitió sostener al equipo en los primeros planos durante varios meses. Sin embargo, reconoció que en una institución de la magnitud de Boca esos antecedentes suelen quedar relegados cuando no se alcanzan los objetivos más importantes: “Ganamos los dos clásicos y estuvimos como 14 partidos sin perder. En Boca no alcanza solo con eso. Lamentablemente te quedás siempre con la foto final y es entendible que la gente se enoje”.
Finalmente, valoró la relación que mantuvo con los futbolistas y destacó especialmente el liderazgo ejercido por Leandro Paredes dentro del vestuario. También reveló detalles de la reunión en la que le comunicaron que no continuaría al frente del equipo. Según explicó, el encuentro con Marcelo Delgado se desarrolló en buenos términos y estuvo acompañado por un reconocimiento al trabajo realizado.
“Fue una charla muy buena con Marcelo Delgado. Me dijo que quería juntarse conmigo y tener una charla cara a cara. Me dio los argumentos por los cuales entendía que no íbamos a seguir”, relató. Y agregó: “Hubo un agradecimiento de su parte por todo el proceso sin conflictos internos, algo que nos es fácil en el Mundo Boca”.
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