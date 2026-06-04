Kily González se postuló para dirigir a Boca y reveló su vínculo con Riquelme

El exmediocampista también recordó su etapa como futbolista y marcó diferencias con su rol actual. "Era calentón como jugador, pero después me la jugaba con el entrenador que me tocaba. Había que defender al técnico y también el prestigio de uno como jugador a lo largo de los años", señaló.

Por último, se refirió a la presión que implica jugar y trabajar en Boca y advirtió sobre el impacto que tienen las redes sociales en los futbolistas. "Para mí hubo jugadores que bajaron el nivel en Boca. Son cosas que pasan, es fútbol, el rival también juega. Y no es fácil jugar en Boca", analizó. En esa línea, concluyó: "Si no estás muy bien desde lo psicológico, las redes sociales son un problema. Reniego de las redes, son un problema para los jugadores".

Mientras tanto, Boca continúa buscando al sucesor de Úbeda y el Kily dejó en claro que estaría dispuesto a asumir ese desafío.