Boca sigue de cerca a Tiago Palacios: Estudiantes lo dejaría ir por una cifra millonaria
El club de la Ribera inició contactos para conocer la situación del mediocampista uruguayo del Pincharrata, aunque todavía no presentó una oferta oficial.
Boca comenzó a moverse en el mercado de pases con el objetivo de incorporar variantes ofensivas para el plantel que conduce Rodolfo Arruabarrena y uno de los nombres que apareció en carpeta es el de Tiago Palacios. El mediocampista uruguayo, que recuperó protagonismo en Estudiantes de La Plata durante el último semestre, despertó el interés del conjunto azul y oro, que ya realizó los primeros contactos para conocer las condiciones de una posible negociación.
De acuerdo con la información trascendida en las últimas horas, desde el Xeneize se comunicaron tanto con el entorno del futbolista como con el propio Palacios para interiorizarse sobre su presente deportivo y contractual. Si bien el interés ya fue manifestado, por el momento no existe una propuesta formal presentada ante el Pincha, por lo que las conversaciones se encuentran en una etapa inicial y todavía no ingresaron en una negociación concreta entre ambas instituciones.
En La Plata, sin embargo, la postura respecto al futuro del futbolista está claramente definida. La dirigencia considera que Palacios es uno de los jugadores con mayor proyección dentro del plantel y no tiene intención de desprenderse de él por una cifra inferior a la que considera acorde con su presente. Por ese motivo, solo estaría dispuesta a sentarse a negociar si la oferta ronda los ocho millones de dólares por el cien por ciento de la ficha.
La cifra que quiere Estudiantes de La Plata por Tiago Palacios: lo quiere Boca
El volante uruguayo mantiene contrato hasta diciembre de 2027 y, además de su rendimiento dentro del campo de juego, su posible transferencia también aparece como una oportunidad para fortalecer las finanzas del club. La institución platense analiza la posibilidad de realizar una venta importante durante este mercado de pases, aunque sin resignar el valor que considera justo por uno de sus futbolistas más destacados.
La búsqueda responde a la necesidad de incorporar jugadores capaces de aportar desequilibrio en los últimos metros. Mientras la posibilidad de avanzar por Sebastián Villa continúa estancada y sin novedades importantes, la dirigencia comenzó a evaluar otras alternativas para reforzar ese sector del ataque. Entre los nombres que aparecen en el radar también figura Maher Carrizo, aunque Tiago Palacios es uno de los futbolistas que más interés despertó en las últimas semanas.
El crecimiento del mediocampista coincidió con la llegada de Alexander Medina al banco de Estudiantes. Bajo la conducción del entrenador uruguayo, Palacios volvió a convertirse en una pieza importante dentro del equipo y cerró el primer semestre con actuaciones que incrementaron considerablemente su cotización en el mercado. Ese rendimiento no solo llamó la atención de Boca, sino también de clubes del exterior que siguen de cerca su evolución.
Entre los interesados aparece Trabzonspor, de Turquía, que ya inició conversaciones formales con el entorno del jugador para evaluar una posible incorporación. Además, Atlético Mineiro también había mostrado interés en sumarlo por pedido de Eduardo Domínguez, quien conoce muy bien sus condiciones futbolísticas.
Con varios equipos siguiendo sus pasos y una cotización elevada fijada por Estudiantes, la institución de la Ribera sabe que no tendrá una negociación sencilla si decide avanzar formalmente por el uruguayo. Ahora resta esperar si el interés inicial se transforma en una oferta concreta o si se terminan inclinando por alguna de las otras alternativas que analiza para reforzar su plantel de cara a la segunda parte de la temporada.
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