Boca sigue de cerca a Tiago Palacios: Estudiantes lo dejaría ir por una cifra millonaria

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El crecimiento del mediocampista coincidió con la llegada de Alexander Medina al banco de Estudiantes. Bajo la conducción del entrenador uruguayo, Palacios volvió a convertirse en una pieza importante dentro del equipo y cerró el primer semestre con actuaciones que incrementaron considerablemente su cotización en el mercado. Ese rendimiento no solo llamó la atención de Boca, sino también de clubes del exterior que siguen de cerca su evolución.

Entre los interesados aparece Trabzonspor, de Turquía, que ya inició conversaciones formales con el entorno del jugador para evaluar una posible incorporación. Además, Atlético Mineiro también había mostrado interés en sumarlo por pedido de Eduardo Domínguez, quien conoce muy bien sus condiciones futbolísticas.

Con varios equipos siguiendo sus pasos y una cotización elevada fijada por Estudiantes, la institución de la Ribera sabe que no tendrá una negociación sencilla si decide avanzar formalmente por el uruguayo. Ahora resta esperar si el interés inicial se transforma en una oferta concreta o si se terminan inclinando por alguna de las otras alternativas que analiza para reforzar su plantel de cara a la segunda parte de la temporada.